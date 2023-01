Maya Nazor desmiente haber pedido pensión millonaria para su hijo

La joven Maya Nazor mantenía una relación con el cantante Santa Fe Klan, con el cual tuvo un hijo hace casi 7 meses, a pesar de que parecía que la pareja estaba en su mejor momento, Maya anunció la ruptura por una decisión que ambos tomaron y uno de los puntos que más generó polémica era respeto a la pensión que recibirá para la manutención del menor.

Hace unos días se dio a conocer que Santa Fe Klan tendría que dar al rededor de 200 mil pesos mensuales para los gastos de su hijo Luka, por lo cual los usuarios de redes sociales tacharon a Maya Nazor de interesada.

Maya Nazor rompe el silencio

Tras varios días de rumores sin ser confirmados por ninguna de las partes, Maya Nazor rompió el silencio y habló al respeto de la situación, ya que algunas de las críticas no solo iban dirigidas a ella, si no también a su familia e incluso a su hijo.

A pesar de no entró en detalles, fue clara con su declaración, misma que realizó mediante su cuenta de Instagram, en donde pidió que la gente deje de meterse en el tema, ya que los comentarios agresivos no son solo para ella, porque también afectan a su bebé.

“Yo no estoy pidiendo dinero a nadie, gente. Déjenme en paz y dejen de meterse con mi hijo. ¡Ya basta!” añadió en una historia de su cuenta de Instagram.

De igual forma, ya que han surgido más rumores sobre los posibles motivos de la ruptura con Santa Fe Klan, Maya solicitó que tanto sus seguidores como los del cantante se mantengan al margen, porque solo ellos conocen las causas de su separación.

Maya Nazor niega que estuvo con Santa Fe Klan por su dinero

Casi desde el inicio de su relación hubo rumores sobre el interés económico que tenía la joven con Santa Fe Klan, a pesar de que intentó ignorarlos durante su relación, aprovechó el espacio para negarlos.

“Quiero que sepan que yo no soy una interesada, todo mundo y lo van a seguir diciendo, porque yo se que la gente es así, yo nunca me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace, ni por lo que no hace y ya se los he dicho antes” expresó.