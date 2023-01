Fue el pasado mes de julio, cuando el cantante canadiense Shawn Mendes sorprendió a sus fans al revelar que su gira mundial sería cancelada para poder trabajar en su salud mental, dejando a miles de personas decepcionadas al saber que no podrían ver al intérprete de ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ en vivo durante 2022.

Shawn Mendes luce irreconocible con nuevo cambio de look. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images for Audacy)

Shawn Mendes cancela su gira mundial

“Después de hablar más con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, se ha vuelto más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para volver más fuerte. Teníamos la esperanza de poder continuar con el resto de las fechas después de un tiempo libre muy necesario, pero en este momento tengo que poner mi salud como primera prioridad. Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar a verlos de gira en el futuro”, escribió Shawn Mendes en un comunicado oficial.

Shawn Mendes reanudaría su tour y visitaría México

Sin embargo, tan solo un par de meses más tarde, en enero de 2023, se comenzó a especular que el cantautor canadiense estaría listo para retomar su tour mundial en el cual, varios países de Latinoamérica, entre ellos México, estaría incluido, ya que al parecer, Shawn Mendes abría dado inicio a una nueva etapa en su carrera.

Shawn Mendes luce irreconocible con nuevo cambio de look

Y esta información podría haberse confirmado ya que, captaron al canadiense de 24 años de edad, luciendo un nuevo cambio de look donde se ve irreconocible, con el que algunos afirman que cerró varios ciclos y estaría a punto de reanudar su gira.

Shawn Mendes en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Y es que, Shawn Mendes fue captado comprando un café en Los Angeles, donde aparece completamente rapado o pelón, dejando a sus seguidoras en shock ante el radical cambio de look con el cual le da la bienvenida al 2023.

O Shawn Mendes raspou o cabelo! 😱 pic.twitter.com/ooBhCZtfTe — Shawn Mendes Brasil (@ShawnMendesBRA) January 7, 2023

