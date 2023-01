‘Hoy’ celebra 25 años en la televisión mexicana: momentos, polémicas y conductores

La televisión abierta en México está en constante transformación y se ha tenido que adaptar a la llegada de las plataformas digitales, pero las revistas matutinas conservan su esencia con el objetivo de mantener la atención de su fiel audiencia. Ante esto, el programa Hoy está listo para iniciar los festejos de su aniversario número 25, con una serie de cambios para tratar de mantener la atención del público que ha logrado a lo largo de este tiempo, en el que ha pasado por diferentes etapas.

En su debut en agosto de 1998, la revista Hoy, era conducido por Alfredo Adame, Laura Flores, Andrea Legarreta y Ernesto Laguardia que venían del mundo de las telenovelas, con periodistas como Martha Carrillo o Fernanda Familiar. También varios productores han tomado el mando desde Carmen Armendáriz, Reynaldo López, Carla Estrada, Roberto Romagnoli, Magda Rodríguez y actualmente su hermana Andrea, quienes han dado diversos sellos al programa.

Conductores van y vienen, pero las más icónicas son Andrea Legarreta y Galilea Montijo. La primera se ha mantenido como conductora titular del matutino Hoy desde 1998, en la que ha estado bajo los reflectores durante toda su carrera.

“Me siento bien en Hoy, los cambios me cuestan todavía pero me voy adaptando cada día. Todos opinamos pero también me han jalado las orejas, no soy la patrona, soy una empleada y estoy con la certeza que si algún día mis jefes me dicen que ya no funciono para el programa, pues me voy a ir y no pasará nada. Llegar a 25 años representa, pese a lo que algunos puedan decir, que hemos hecho bien nuestro trabajo y seguimos enamorados del proyecto”, compartió Andrea Legarreta.

La conductora mexicana se ríe sobre todos las controversias que se generan y de los los supuestos problemas entre el equipo.

“¡Ay, ya que digan lo que quieran! Que me enojé con la Gali (Montijo) porque no fui a su fiesta, que si somos un par de brujas y tratamos a todo el mundo mal. Sí hay diferencias entre productores y conductores, si eso luego pasa entre hermanos o amigos. Habrá muchas cosas en las que no estoy de acuerdo pero no hay gritos, malas formas, ni insultos; incluso hay veces que debemos lidiar con las hormonas (risas). Te puede gustar o no un programa, pero no puedes estar estar pensando a quién fastidiar, ya soy adulto mayor y ya no estoy para eso [risas]”.

Ante los nuevos cambios que están por verse en la pantalla chica, algunos televidentes ya manifestaron algunas opiniones en las redes sociales,”Ojalá refresquen secciones de antes, unos juegos de hace años”, “Deberían cambiar a los conductores, lo que estuvieron esta semana tenían buenas vibras”, “Esperemos que con esto 25 años ya aparezcan caras nuevas, siempre son los mismo conductores, no es por mala onda pero ya se necesitan cambios de verdad”.

Andrea Legarreta se ha convertido en la imagen de la revista matutina y reveló que el gran aprendizaje de ser conductora en la televisión es “que cada vez se me hace la piel más fuerte y gruesa y sé quién soy, no quien quieren que sea”.

“A partir de este lunes comienza el festejo de los 25 años de Hoy. Regresan sus secciones favoritas, tendremos nuevas secciones, nuevos invitados y por supuesto todos los conductores con nueva escenografía, la casa se renueva”. — Andrea Rodríguez, productora

A lo largo de los años, los conductores han dado de qué hablar por sus comentarios, acciones y actitudes frente a la pantalla, que han generado un debate sobre diversos temas.

Este lunes arrancarán los festejos de aniversario y se terminarán los rumores sobre los conductores que formarán parte de esta nueva etapa.

¿Cuándo inicia el festejo de aniversario?

9 de enero, 9:00 de la mañana por Las Estrellas.

Momentos de su historia

1998. Hoy entró al aire en agosto de 1998, en sustitución de Un nuevo día, conducido por César Costa y Rebecca De Alba. El programa tuvo como productor a Alexis Núñez.

2000. Federico Wilkins entró como productor y tuvo como conductores a Alfredo Adame, Gloria Calzada, Laura Flores, Fabián Lavalle, Adriana Riveramelo, entre otros.

2003. Regresó Andrea Legarreta. Durante los primeros cuatro meses del 2005. dejó el programa temporalmente (siendo la segunda vez), debido al nacimiento de su hija Mía.

2016. La transmisión del programa levantó polémica e incluso la organización Non Violence México mostró su postura ante el acoso a conductoras por usar falda, como fue el caso de Natalia Téllez.

2018. Magda Rodríguez empezó como productora de Hoy estrenando la nueva etapa del programa, hasta su muerte el 1 de noviembre de 2020.

2020. El 9 de marzo, por primera y única vez que el programa fue conducido solamente por hombres, esto fue debido que las conductoras se unieron a una protesta feminista.

