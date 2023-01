Adal Ramones revela por qué acabó ‘Otro Rollo’

Mediante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el comediante y presentador de televisión Adal Ramones, reveló la verdadera razón por la cual el exitoso programa nocturno ‘Otro Rollo’ salió del aire.

El primer episodio de ‘Otro Rollo’ se transmitió en 1995 y después de 12 años, en 2007, se emitió el último programa. Dicho show de variedades contó con la presencia de múltiples celebridades internacionales entre las que destacan Backstreet Boys, Ricky Martin, Coldplay, *NSYNC, Shakira, Bruce Willis, Will Smith, Christina Aguilera y Bon Jovi, entre otros.

Aunque ‘Otro Rollo’ fue catalogado como uno de los mejores programas nocturnos hasta la fecha, muchos fans se preguntan, cual fue la verdadera razón por la que salió del aire, y tras varias décadas de misterio, fue el mismo Adal Ramones quien reveló por qué optaron por llevarlo a su fin.

“La gente amaba ‘Otro Rollo’, Televisa hacía mucho dinero pero yo sentía que era no terminar, pocas veces nos fuimos de vacaciones, pocas veces el programa fue pregrabado, y me cambió el chip, fue ‘tengo que trabajar menos y ganar más’, esa fue mi misión, y la verdad me di cuenta que no podía vivir así otros 12 años más, quiero disfrutar las cosas”, expresó Adal Ramones a su amigo y excompañero en ‘Otro Rollo’, Yordi Rosado.

Asimismo, señaló que su misión nunca fue trabajar todos los días porque cuando era niño veía a su papá así, “Cuando era pequeño, mi papá llegaba muerto, cansado y desvelado y es cosa que se lo agradezco, se levantaba como estuviera y sí disfrutaba la vida pero estaba cansado, y yo estaba repitiendo esa vida”, dijo Adal Ramones.

