Maluma aparte de cantante, se consolida como empresario

No solamente la música es la base de trabajo que tiene el cantante colombiano Maluma. También se destaca en la actualidad como un empresario que deja huella a nivel económico en su vida. El artista comparte su día a día entre cantar y los negocios.

El exitoso cantante Juan Luis Londoño, antes de ser ‘Maluma’, fue futbolista, vendedor de sándwiches y el apoyo principal de su familia para superar una quiebra . El colombiano ha construido una millonaria compañía con negocios en la música, gastronomía, hotelería, startups, moda, y hasta crianza de caballos. Su empresa Royalty generea millones en facturación.

Como empresario, Maluma dice que a penas tiene 28 años y "lo mejor está por venir". 😮 https://t.co/W40apYSiE6 — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) January 5, 2023

Su éxito lo resume en dos palabras: disciplina y pasión. “Tengo la fortuna de que lo que me apasiona es lo que me da dinero. Me pasa con la música, el arte, los caballos, la moda, los carros. Son pasiones que al final terminan generando un patrimonio”, dice en conversación con Forbes desde su recién inaugurada oficina en Medellín.

Ya van seis años desde la creación de Royalty Records como su propio sello discográfico. Esta empresa está ubicada en el piso 21 de un edificio en el sector de El Tesoro en Medellín. Todo surge por sus grandes resultados con la música y con ese dinero invertir en esta idea donde su padre, Luis Londoño está a la cabeza para administrar esos recursos. Sin embargo, al inicio de la creación del proyecto, se contrató a una contadora y hasta ahora van 15 empleados.

“Empezamos con una contadora y hoy tenemos 15 empleados. Royalty dejó de ser una empresa encargada de mis finanzas y se convirtió en una compañía con potencial de inversión en Colombia y Estados Unidos”. Por eso el piso 21 significa tanto, agrega, porque está dándole forma a su nueva faceta: la de empresario, expresó Maluma.

Estamos todos de acuerdo de que Maluma es el empresario más guapo? 😍🤤 https://t.co/Hl31D05Fki — Tris s s s (@holamedicentris) December 10, 2022

Bebida Cristalina

Recientemente el cantante también presentó al público su nueva bebida. Se trata del primer mezcal cristalino, que solo se comenzará a distribuir en Colombia a mediados del primer semestre de 2023.

Su marca de hamburguesas

Ahora el músico volvió a sorprender con el anuncio de la llegada de su nueva marca de hamburguesas: Dembow. La característica de su marca es que es 100 por ciento digital, por lo que, inicialmente, no tendrá ningún punto de venta físico, y estará disponible solamente a través de Rappi y plataformas propias como Whatsapp o su sitio web.