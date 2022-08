Maluma lanza nuevas canciones de su disco The Love & Sex Tape

Maluma. Maluma. / Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images. (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for dick clark productions)

El cantante colombiano de 28 años Maluma acaba de lanzar una versión deluxe de su más reciente disco llamado “The Love & Sex Tape”. Esta nueva versión de su álbum tiene tres canciones inéditas y son: “28″, “Rulay” y “Clito”. En una entrevista con la agencia de noticias Associated Press (AP) Maluma dijo, “Todo este proyecto de The Love & Sex Tape era un proyecto muy personal, soñado, yo quería trabajar con artistas con los que no había trabajado antes en el género del reguetón”.

Asimismo, el cantante colombiano compartió con sus seguidores de Instagram un teaser de el video oficial de “28”. Conforme con Maluma, esta canción que se titula así por su edad, es un reguetón más clásico y con el cual regresa a sus raíces. En cuanto a la letra de esta nueva canción, “28” habla de los inicios de Maluma y de cómo fue escalando hasta ser una estrella mundial.

Maluma sigue sorprendiendo a sus fans

Es preciso decir, que Maluma está enfocado en demostrar al mundo que Medellín es una gran ciudad la cual aporta una gran riqueza cultural al mundo. Cabe agregar que Maluma recién anunció que ya cuenta con su propia marca de mezcal llamada: “Contraluz”. “Este es el primer mezcal cristalino que sale al mercado y ser dueño e imagen del mismo me lleva a pensar que nada es imposible en esta vida. Es el comienzo de una nueva etapa y espero que ustedes sean mis cómplices”, escribió Maluma en una publicación de Instagram.

Maluma. Maluma. / Foto: Jason Mendez/Getty Images. (Jason Mendez/Getty Images)

Finalmente, Maluma está viviendo una etapa muy activa de su carrera artística debido a que recientemente se encontraba en medio de su gira mundial llamada “Papi Juancho World Tour”. Nueva música, nuevos videos y una marca de mezcal, son algunas de las sorpresas que Maluma le ha dado a sus fanáticos en los últimos meses.

Lo más leído en Publimetro