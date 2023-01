Noah Schnapp y la promesa de matrimonio que hizo con Millie Bobby Brown

A través de sus redes sociales, el actor Noah Schnapp dio a conocer su orientación sexual, una noticia que recientemente ha recorrido los medios de comunicación, así como algunas curiosidades del actor durante todos estos años, tales como las producciones en las que ha participado, a qué edad inició en el mundo del espectáculo o el momento en el que junto a Millie Bobby Brown prometió casarse.

Y es que para nadie es un secreto que desde el año 2015 (época en la que se conocieron), los actores han demostrado una bonita amistad que va más allá del ámbito profesional. Con tan solo 18 años de edad ambos han logrado participar en diversas películas y series, aunque alcanzaron su fama la fama gracias a Stranger Things, una de las series más populares de Netflix, que llegó a las pantallas en el 2016.

¿Noah Schnapp y Milli Bobby Brown se casarán?

Durante una entrevista realizada por MTV News, Milli Bobby Brown y Noah Shnapp, quienes interpretan a Will y Once (respectivamente) en Stranger Things, aseguraron que se casarían si al momento de cumplir 40 años, ambos seguían solteros.

“Dijimos que, si no estamos casados a los 40, nos casaremos... porque seríamos buenos compañeros de habitación. Completamente platónico, seríamos muy buenos compañeros de habitación”, dijo Millie al medio, asegurando que la única condición es que no tendrían hijos.

“¡Sin hijos, porque no podría lidiar con un hijo tuyo!” dijo la joven actriz, a lo que Noah inmediatamente reacción indicando: “esa es mi condición”.

“Sí, nada de niños”, continuó la intérprete de ‘Enola Holmes’. “Solo perros. Y habitaciones separadas, seguro. Dios mío, qué desordenado eres”, confesó entre risas.

De esta manera, de una forma muy emotiva, Mille Bobby Brown aseguró que Noah ha sido uno de sus amigos de la infancia. “Hemos construido una gran amistad juntos. Y también eres uno de los amigos más antiguos que he tenido. No sé si lo sabías, pero no crecí en la escuela, así que no tuve amigos en mi infancia. Así que tú eres realmente una de esas personas para mí”.