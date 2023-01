Fue en diciembre de 2022, cuando el tema ‘Gatita’ de la cantautora Katherine Huerta mejor conocida como Bellakath fue bajado de la plataforma de música Spotify, tras haber sido denunciada por supuesto plagio por Little Key y Son De AK creadores del tema ‘El Hueso De Mi Perra’, quienes señalaron que su canción era muy similar a la de la mexicana.

Bellakath rompe el silencio y habla por primera vez del plagio de ‘Gatita’. / Foto: Instagram

Sin embargo, varias horas más tarde, Bellakath compartió que su tema había regresado a la plataforma de música y le solicitó a sus millones de seguidores que comenzaran nuevamente con el stream o a reproducir la canción para volver a posicionarla dentro del Top 10 en Spotify.

Bellakath rompe el silencio y habla por primera vez del plagio de ‘Gatita’

Tras esto, la cantautora de 24 años de edad, reveló que no volvería a hablar más del tema, pero fue hasta el pasado domingo ocho de enero, cuando mediante el canal de YouTube Doble G de Gusgri, Bellakath rompió el silencio y habló por primera vez del plagio de ‘Gatita’.

“Fue una coincidencia musical y sacando kicks, tiempos y octavas, todo es totalmente distinto no tiene nada que ver una cosa con la otra puede que se parezcan pero yo no sé”, dijo. A la par reveló que desconoce si la demandaron pero tiene como defenderse en caso de que suceda, “Yo esto cien por ciento segura de que la canción es auténtica y no la copiamos, tenemos todo, registros, tenemos todo como probarlo, si alguien se quiere aprovechar de la situación pues bueno, la gente siempre se quiere colgar de alguien” , expresó Bellakath.

Por otro lado, durante el mismo podcast, la intérprete señaló que en un inicio no le apostaba nada a ‘Gatita’ ya que le parecía una canción ‘equis’ y por eso decidió que fuera el último de sus lanzamientos, sin embargo, poco a poco se comenzó a viralizar y su vida dio un giro de 360 grados.

