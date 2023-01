Estas fueron las reacciones de los seguidores de Julián Gil al verlo con mascarilla facial

El actor y presentador de ‘Siéntase quien pueda’, puso a revolucionar las redes sociales con su mascarilla facial que resultó ser un dolor de cabeza para él. Se trata de Julián Gil que quiso darle un cariñito a su rostro y fue más doloroso de lo que pensaba.

El artista mostró en su Instagram un video donde se quería retirar con facilidad la mascarilla facial pero no fue nada práctico. Los seguidores disfrutaron del momento porque muchos coincidieron con que el uso de ese tipo de mascarillas, no es muy agradable que digamos.

Mensajes de sus seguidores

Julián Gil recibió mensajes como: “JAJAJAJJAJAJAJAJA duele horrible”, “Te saca hasta los parásitos que tiene uno desde pequeños cuando jugábamos en tierra o en el charco de lluvia o en la piscina de agua para las vacas, no voy a seguir”, “jajaja mi hija se quedó sin cejas!!! NO lo hagas jajaj”.

“Con lo que duele te quitará por lo menos 20 años de encima”, “Yo y jure no volver hacerlo.. me dolio hasta El alma y para colmo quede Toda quemada, irritada de mi piel, nada más de verte volví a recordar y se supone que ya no debería de recordar lo de el año pasado jajajaja que Mal plan espero te haya quedado como una experiencia desagradable para el próximo año”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

El argentino afirmó que no vuelve a ponerse más una aplicación como esa para su cara y muchos de sus fans, estuvieron de acuerdo con él ya que sin duda, vivió una odisea.

El conductor del programa de farándula ya le dio paso a la nueva etapa de ´Siéntese quien pueda’, que continúa en el 2023 con más invitados, más chismes y noticias de la vida profesional y personal de los famosos de México y el mundo.