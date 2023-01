¿Dónde y a qué hora ver los Globos de Oro?

Tras una polémica edición 79′ de los premios Globos de Oro el año pasado, que no contó con la transmisión televisiva, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la televisión volverá a la pantalla chica con una nueva entrega de premios este martes 10 de enero.

Los Globos de Oro, cuya nominaciones fueron anunciadas el 12 de diciembre de 2022, se llevarán a cabo desde The Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

La ceremonia tendrá al comediante, Jerrod Carmichael, como su anfitrión, sustituyendo al legendario Ricky Gervais, quien ha presentado el evento hasta en cinco oportunidades.

A nivel de cine, los Globos de Oro son conocidos por dar inicio a la temporada de premiaciones de películas, donde se dan pistas a los máximos favoritos para la posterior entrega de premios Oscar.

Mientras que en la televisión, si bien los Emmy son los galardones más importantes, muchos actores y productores aprecian obtener este premio.

¿Dónde ver los premios?

Como dijimos anteriormente, la cadena estadounidense, NBC, volverá a transmitir los premios, tras detener su acuerdo con el evento, por las críticas a la falta de diversidad, y otros cuestionamientos éticos, en contra de la HFPA.

En Latinoamérica, el canal que usualmente transmitía el evento en la pantalla chica era TNT Latinoamérica, sin embargo, el canal no ha con‏firmado si lo emitirá.

La alternativa streaming a la que pueden acceder los usuarios es a través de Peacock que contará con los derechos de transmisión en su plataforma.

La hora en la que inicia el evento es las 7:00 pm en la ciudad de México.

Favoritos en los Globos de Oro

Diversos medios especializados han predecido que será una gran noche para películas como Everything Everywhare All at Once, The Fabelmans o Babylon.

Con respecto a la televisión, los máximos favoritos a llevarse varios galardones son: House of The Dragon, Better Call Saul y The White Lotus: Sicily.