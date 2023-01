Lambda García confiesa que fue víctima de extorsión digital

Lambda García confesó hace unas semanas que había sido víctima de un hackeo en su cuenta de WhatsApp, a través de la cual empezaron a pedirles dinero a sus contactos para poder estafarlos.

Como el actor se encuentra celebrando su cumpleaños número 36, en el programa “De primera mano” quisieron conservar un rato con él, y compartió que afortunadamente ninguno de sus contactos cayó en la extorsión digital.

Considera que la estafa no tuvo éxito debido a la forma en cómo se comunicaron con sus conocidos, especialmente con su madre, lo que hizo que fuera alertado del hackeo en poco tiempo.

En este sentido, Lambda García se siente agradecido de que nadie perdiera su dinero, y comentó que ya hizo la denuncia como corresponde.

El actor es padrino del hijo de Ferka y Christian Estrada, y a raíz de todo el escándalo en el que se ha visto involucrada la pareja últimamente, quiso dejar muy en claro que apoya completamente a su amiga.

Según lo que dijo Lambda García, él era amigo primero de Ferka por lo que evidentemente se irá del lado de ella. “Yo veo por los míos, Ferka y Christian tendrán sus dificultades, yo me voy con mi lado que es Ferka”.

Sobre el tema de la custodia, no quiso opinar mucho al respecto. “En procesos legales no me meto… Ella va mejor, creo que todo lo que les ha pasado es una cosa muy grave porque a final de cuentas se quedó sin pareja porque tuvo muchos encontronazos con Christian, pero ella es una mujer fuerte y siempre lo voy a decir, la admiro muchísimo”.

Hasta ahora, Christian Estrada no ha dicho nada sobre las declaraciones de Lambda García.