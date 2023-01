Lupillo Rivera se desvincula del pleito entre su actual suegra con Mayeli Alonso

Lupillo Rivera se expresó hace poco del pleito que protagonizaron su exesposa, Mayeli Alonso, con la madre de su actual pareja Giselle Soto, y aseguró que no quiere meterse en eso.

El famoso aceptó que los comentarios que dijo su suegra no estuvieron bien, pero tampoco puede defender a su ex porque dice que ella la provocó.

“La señora parece que, allí en los videos, ofendió, dijo algo de que se regresara a México, Mayeli, algo de india tarahumara. La neta está mal ese pedo, no está bien. No sé ni cómo defender a Mayeli en esta situación tampoco, porque también hubo comentarios malos de parte de ella”, expresó Lupillo Rivera.

Además, comentó que han intentado ponerse en contacto con su suegra, pero ella no les ha respondido. Por otro lado, también le preocupa lo que puedan llegar a pensar sus hijos sobre él en está situación.

Debido a los fuertes comentarios racistas y xenofóbicos que lanzó la mamá de Giselle Soto contra Mayeli Alonso, la actual novia de Lupillo Rivera también quiso desvincularse del problema, alegando que ella no tiene una buena relación con su progenitora.

“Go back to Mexico, con razón nadie te soporta. Bye bitch, mojadita. Vete con los indios tarahumaras, yo soy de aquí, aprende el lenguaje o mejor vete de aquí”, fue lo que expresó la madre de Giselle Soto en la discusión que mantuvo contra Mayeli Alonso en una transmisión en vivo.

En su “no disculpa”, la novia de Lupillo Rivera empezó a atacar a Mayeli: “Yo sé que es una gran mujer y ha sufrido, yo la admiraba de eso, pero una mujer que habla de bullying no va sacar cosas de mí, ella se está metiendo con mi negocio, yo estoy pagando por cosas que no dije, yo no me metí”.

Esas palabras la hicieron quedar mal, pues la mayoría de los usuarios le comentaron que hubiera sido mejor si se hubiera quedado callada, porque les resulta evidente que ella no entiende la gravedad de las palabras que expresó su progenitora.