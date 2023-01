Natalia Alcocer hace pública denuncia hacia su madre por violencia familiar

El pasado 9 de enero, la actriz Natalia Alcocer dio a conocer a través de sus redes sociales que habría denunciado a su madre por violencia familiar y amenazas, lo cual hizo que se crearan opiniones divididas con respecto a la situación, ya que algunos mostraron su apoyo y otros criticaron sus acciones.

‘’Hoy en la tarde fui a levantar una denuncia en contra de mi mamá por violencia familiar’', anuncia la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ en su video, explicando además que tuvo que prestar una cantidad de dinero para poder pagar la renta de sus hijas, que no había podido completar, indicando que desde ahí todo empezó a complicarse, “la violencia no solo viene de parejas”, dijo.

De esta manera, Alcocer también explicó que comprende el hecho de que su madre en el momento esté enferma, pero que eso no justifica que la violencia hacia sus hijas o a su actual pareja. ‘’No por el hecho de que esté enferma tengo que tolerar que violente a mis hijas, a mi pareja, a la gente que trabaja conmigo y en especial a mí misma’', indicó. “He tolerado la violencia que se ha vivido porque estoy en su casa, pero ya no”.

La actriz también reveló que estos problemas vienen desde el momento en el que vive en casa de su madre, asegurando que esta la ha amenazado con revelar a todos su problema de alcohol, algo que sus fans no sabían hasta ahora.

La reacción de sus fans

Luego de que Natalia Alcocer se manifestara con respecto a lo que ha ocurrido en su vida los últimos meses, entre estos la violencia que le tocó vivir por parte de su ex pareja y la manera en que su madre se ha comportado en estos días, sus fans decidieron mostrar su opinión, y a pesar de que algunos de ellos manifestaron su apoyo, otros comentaron debería buscar otras soluciones.

“Creo que hay muchas cosas detrás que no se saben, cómo ahora que padeces alcoholismo (porque no se cura nunca) y que publicaste esto para decirlo primero tú en vez de ella, y si le prestaste tantisisisimo dinero porque no mejor te rentaste una casa tu sola… Ve a terapia para que puedas sanar, no creo que Instagram sea el mejor psicólogo. Suerte”.

“Yo también creo que te estás aferrando a vivir una vida que ya no tienes, debes alejarte de todo eso y empezar de 0. Pero siento que te aferras a una vida de lujos que ya no tienes, y sí puedes volver a construirla pero es poco a poco”.

“Te admiraba, pero me parece de entrada muy mal el hecho que fuiste a demandar a tu mamá no importa porqué, repites mucho lo de su enfermedad y que la respetas pero te contradices demasiado, a mi parecer te victimizas mucho”.