Usuarios obtienen entradas para concierto de Grupo Firme sin haberlas comprado. / Foto: Getty Images (David Becker/Getty Images for The Latin Recor)

Semanas atrás se reveló que la agrupación de regional mexicano liderada por Eduin Caz, Grupo Firme, ofrecerá un sexto concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 10 de febrero. Dicho show será el cierre de su gira o tour “Enfiestados y Amanecidos”.

Usuarios obtienen entradas para concierto de Grupo Firme sin haberlas comprado. / Foto: Getty Images (Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media)

Cabe señalar que la última vez que Grupo Firme ofreció un concierto en la CDMX fue en el Zócalo Capitalino donde lograron reunir a más de 280 mil asistentes quienes se dieron cita para corear, bailar y disfrutar los éxitos del grupo mediante una presentación completamente gratuita.

Alrededor de 280 mil personas provenientes de todo México disfrutaron hoy del concierto de @GrupoFirme, rompiendo récord de asistencia a cualquier concierto en el Zócalo.#LaCiudadQueLoTieneTodo #GrupoFirmeEnZócalo pic.twitter.com/QvWWmrlB8A — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 26, 2022

Tras este evento masivo, los integrantes de Grupo Firme (Eduin Caz, Jhonny Caz, Joaquín Ruíz, AB Luna, Dylan, Christian Tellez y Fito) se preparan para establecer un nuevo récord pero esta vez en el Foro Sol , ya que este será su sexto concierto en dicho recinto.

¡LA ÚLTIMA!😎 ¡Grupo Firme tendrá cierre de su gira "Enfiestados y Amanecidos" en #CDMX!🎆🥳🤠 ¿Están listos para cantar toda la noche?#PreventaCitibanamex: 16 diciembre pic.twitter.com/Vs55QuWY8R — Ocesa Total (@ocesa_total) December 14, 2022

Usuarios obtienen entradas para concierto de Grupo Firme sin haberlas comprado

Sin embargo, aunque la venta de boletos para Grupo Firme comenzó el pasado mes de diciembre, en los últimos días, usuarios en redes sociales señalaron que la red Ticketmaster les “regaló” boletos por error ya que recibieron un correo de confirmación como si hubieran comprado una entrada.

“Yo no pedí boletos de Grupo Firme, ¿ Cualquiera puede tener entonces mi información ? O peor aún según se tardan porque validan que mis datos sean correctos, cuando es claro que es mentira” y “A mí también me llegó un correo de Ticketmaster sobre la confirmación de unos boletos para Grupo Firme cuando yo no compré nada. Tengo miedo por los que si compraron, porque esto huele a que volvieron a clonar boletos”, se puede leer en los comentarios.

"Grupo Firme":

Por quienes comentan que les llegaron confirmaciones de boletos para sus conciertos, sin haberlos comprado. pic.twitter.com/51BqZmJVzW — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 9, 2023

Cabe señalar que más internautas comentaron que les pasó lo mismo pero con boletos para ver al cantautor canadiense The Weeknd por lo que es un error general y esperan que se arregle muy pronto para evitar que suceda lo mismo que en el concierto de Bad Bunny el pasado mes de diciembre.

Usuarios obtienen entradas para concierto de The Weeknd sin haberlas comprado. / Foto: Getty Images (RICH FURY/Getty Images for dcp)

Lo más visto en Publimetro TV: