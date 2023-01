Adal Ramones critica los programas de entrevistas que parecen visita al psicólogo

Adal Ramones hizo una breve visita por Guadalajara para promocionar Chavorucos Tour que visitará algunas ciudades de México, donde comparte escenario con Adrián Uribe. El actor confesó que está satisfecho con todo lo logrado en su vida, incluso el hecho de volver a ser padre a los 61 años.

Chavoruco por decisión y es el propio comediante que define el término, “déjame decirte que recuerdo una rola que hicieron Adrián Uribe y Omar Chaparro de chavorucos y salí en el videoclip, por ahí debe estar en redes (risas). Somos una generación que todavía puede disfrutar de cosas de los jóvenes, podemos ir a un concierto y vestirnos con jeans rotos; es decir, mi padre murió a los 50 y tantos y era ruco, ruco pero ruco. Él no era chavoruco, era una generación que decía: ‘ya tengo 50, ya me jubilo y ya cuando Dios quiera llevarme...’ ¿What? Entonces cuando de repente hay gente que te puede decir: ‘este güey chavoruco’, no te apures, la juventud es una enfermedad que se cura con la vejez”, dijo al inicio de la entrevista.

Adal Ramones y sus secretos. (Jorge Soltero)

Con su estilo al hablar y buen humor, Adal señaló que no le teme a la vejez, “de qué te vas a hacer viejo, te vas a hacer viejo, solo pídele a Dios hacerte viejo dignamente. Vamos a hacernos viejos y si no nos morimos antes, quizá vamos a necesitar ayuda con silla de ruedas, andadera o vete a saber, pero mientras disfruta la vida. Lo bueno de la chavorruquez es que con los años te vale pepino la crítica”.

Revelaciones en su libro

Durante la entrevista, reveló que ya tiene un libro escrito, pero aún no es tiempo de publicarlo.

“El libro lo tengo escrito hace siete años y no es un libro escandaloso, porque yo no viví escándalos. Ahora está de moda que te entrevisten, parece que ahora en las entrevistas vamos al psicólogo, ¿no? Yo escribí un libro y no hablé de las cosas de Otro Rollo, sino de ese niño que quería tener un talk show, hablé de ese niño de una escuela primaria de gobierno que decía cómo voy a llegar a eso y cómo toqué las puertas y se fueron abriendo todas. Entonces digo: ‘qué invento’, imagínate decir que ‘me repuse porque en la época de éxito me drogué y caí bajo’, pero es mentira, no es cierto. Me ha tocado una vida muy linda a pesar de mi secuestro y a pesar de que mis primeros dos hijos vivieron un divorcio que -afortunadamente- no fue conflictivo. Podría inventar historias falsas para vender, ese libro está escrito y algún día -yo creo- que lo sacaré”.

Chavorucos Tour unió por primera vez en un escenario a Adal y Adrián Uribe y más que un show es un encuentro de amigos que se divierten arriba del escenario.

“Nunca habíamos trabajado Adrián Uribe y tu servidor juntos entonces se nos ocurrió comenzar a tirar ideas para hacer el texto y dijimos cada uno debe tener su parte, pero el 70% del show estamos juntos. Hemos abierto el alma y el corazón para contar cosas que nos han dolido, traumas de chavos e inclusive roces con otras personas; lo que verán será a dos amigos madreándose en el escenario, con tal de hacer reír”.

Al preguntarle qué piensa de la imagen que pueden tener algunas personas de él señaló, “me ha tocado ser como muy bendecido por el gusto del público y jamás he pensado en ir a callar la boca de alguien. De mí podrán decir lo que sea, podrán llenar tinta a los periódicos pero mi gente y mis amigos saben quién soy y saben la lealtad hacia ellos; además, saben cómo soy como padre, como hermano y realmente las personas cuando alguien llega a decir algo, porque hay gente que le gusta lastimar en las redes, pues se toparon con pared, porque yo no leo comentarios... ¡No leo absolutamente nada! Cuando me dicen que leyeron algo sobre mi, lo evito; al final, te das cuenta que sí hay gente que cumple este versículo de la Biblia que dice que de lo que habla tu boca está lleno tu corazón”.

Adal Ramones, en la mira

Facetas. Adal Ramones se estrenó como productor de series, “siempre tuve la inquietud de hacer películas y de producirlas aunque yo no saliera en las película. Mi idea es ser productor de contenidos en plataformas, ya están algunas firmadas y compradas”.

Mitos. Por primera vez decidió aclarar algunos rumores que hay desde que hizo Otro rollo, “en la época de Otro Rollo decían: ‘ese cuate se mete todas las rayas de coca del mundo, güey ve nada más el speed que trae, mira como brinca, ese güey se va a morir con una sobredosis de coca’, pero nunca le entré. La gente puede decir cosas y no puedo ir a callar a alguien, así que si quieren crear ese mito pues créanlo, afortunadamente mi vida nunca estuvo rodeada de eso, porque ni fumo. Podrán decir misa, pero solamente me importa el comentario de mi familia, amigos y del público que paga un boleto, porque normalmente quien te critica no paga boleto, entonces no están dentro de mi universo”.

Adal Ramones y sus secretos. (Jorge Soltero)

Próximos shows