Ximena Navarrate: “Mujeres fuertes que inspiren es el mensaje de Miss Universo”

Faltan unos días para celebrar la edición número 71 de Miss Universo, un evento que pese a todo los comentarios -a favor y en contra, mantiene su poder y que experimentará una nueva etapa con la tailandesa Anne Jakkaphong.

La encargada de entregar la corona es la modelo y actriz India, Harnaaz Sandhu, quien obtuvo la banda de la mujer más bella del mundo en la edición número 70.

El certamen de belleza más importante del mundo es Miss Universo y México ha logrado sumar tres títulos: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020), por lo que en esta edición podría llegar el cuarto con la sonorense Irma Cristina Miranda Valenzuela.

Miss Universo arranca una nueva etapa. (Foto: Mexicana Universal.)

Ximena Navarrete tiene muchos recuerdos de los concursos de belleza, en especial el año en que representó a México y obtuvo la corona de Miss Universo 2010. Han pasado 13 años, pero los recuerdos permanecen intactos y está lista para regresar como jurado en Nueva Orleans.

“Estoy súper feliz de que me hayan invitado a ser jurado por segunda ocasión, la primera vez fue en el 2012 cuando ganó Olivia Culpo. Me emociona mucho que, justamente, a casi diez años de que fui jurado, voy a ir por segunda ocasión que es algo súper divertido para mí, porque a parte siempre publico en mis redes, antes de que sea Miss Universo, a mis favoritas, pues creo que tengo un ojo experto y me divierte mucho hacerlo”, señaló en exclusiva a Publimetro.

Para la influencer y modelo tapatía, quien compartirá la mesa del jurado con Emily Austin, Myrka Dellanos, Mara Martin, Big Freedia, Olivia Quido, Wendy Fitzwilliam y Sweta Patel, reveló qué es lo más importante de calificar.

“Yo como jurado, mi responsabilidad es escoger a una mujer que sea íntegra en todos los aspectos, bellas todas son, pero una mujer que pueda representar a todas las mujeres del mundo que esté muy orgullosa del país que represente, de su cultura y su idioma. Además, una mujer centrada con los pies bien puestos sobre la tierra y que tenga muchísimas ganas de trabajar porque es una labor fuerte y pesada. Pero lo importante es que quiera imprimirle su sello, alguien que sea natural, que no finja, que pueda hacer el trabajo con mucho amor y que disfrute ese año que se pasa muy rápido de Miss Universo y pueda inspirar a muchas mujeres”.

“El mejor recuerdo es representar a México, la fuerza que me daba mi banda, lo orgullosa de siempre representar a un país” — Ximena Navarrete

Ximena Navarrete vive su segundo embarazo y antes de viajar a Estados Unidos dejó en claro el mensaje del concurso, “la ganadora tiene que ser una persona que sea capaz de ir a dar un mensaje ante un presidente, al día siguiente en una alfombra roja importante o a una comunidad de escasos recursos con niños. Debe ser capaz de llevar un mensaje a todo tipo de personas, que de igual manera pueda hacer una diferencia e inspirar, que es el mensaje de esta plataforma, el inspirar algo positivo y tener una voz, de eso se trata Miss Universo. Por más cambios que haya tenido el concurso y que esté teniendo, al final y de fondo, siempre es buscar una mujer fuerte que quiera inspirar”.

Miss Universo arranca una nueva etapa. (Foto: Mexicana Universal.)

Ximena Navarrete y la salud de los concursos de belleza

“Evidentemente se están presentando muchos cambios en Miss Universo. Primero, hay una nueva dueña que se llama Anne que apenas la voy a conocer, pero es una mujer con mucha energía y mucho amor por los concursos de belleza. Siempre he estado a favor de los concursos y siempre lo voy a estar. Siento que en años pasados, cuando pertenecía a la empresa IMG, estuvo un poco apagado y muchas cosas cambiaron. En la era de Donald Trump había mucho trabajo, viajes y trabajamos con demasiadas organizaciones y fundaciones; en general, creo que la salud de los concursos de belleza no son los concursos, sino lo que cada concursante le imprime”, añadió Navarrete.

Irma Miranda, la representante de México

La joven de 26 años, originara de Sonora, representará a México en Miss Universo 2023.

“Si gano Miss Universo primero que nada festejaría con todos los mexicanos por haber obtenido la cuarta corona de Miss Universo y aprovecharía para seguir levantando la voz por todas esas personas que no tienen una voz. Estoy lista para dar lo mejor de mí, para representarte, para representarme”, compartió Irma Miranda.

Miss Universo arranca una nueva etapa. (Foto: Mexicana Universal.)

¿Cuándo y dónde ver Miss Universo?

14 de enero, a las 19:00 horas y será transmitido por Azteca Uno. 84 candidatas participarán en la edición número 71.

