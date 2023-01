Alfredo Adame revela que abrirá un OnlyFans “Tengo 64 pero parezco chavo”

Sin duda alguna, Only Fans ha sido una de las plataformas que más ha ganado popularidad en los últimos meses, pues adicional a servir de entretenimiento para muchos, a otros también les ha funcionado como medio para ganar un poco de dinero, tal es el caso de famosas como Karely Ruiz, Celia Lora, Yanet García, entre otros.

Y ahora, al parecer se une a estas celebridades Alfredo Adame, quien desde hace un tiempo ha venido comentando el querer abrir una cuenta en la página que muestra contenido para adultos, confirmando ahora, durante una pequeña entrevista realizada por el matutino ‘Venga La Alegría’ que se prepara para mostrar un poco más de lo normal a sus fans.

“Soy un hombre feliz, me lo repito todas las mañanas. Me voy a regresar a los 45 años. Estoy yendo diario al gimnasio, llevando una dieta súper especial; ya esto de la herida del ojo pues está ya casi a punto de regresarse, va a quedar exactamente igual”, dijo el conductor de televisión.

De esta manera, también dio un vistazo hacía el futuro, pensando en las ganancias que obtendría en el momento. “Imagínate si con las mentadas de madre gano dinerales, qué pasa. Es que hago contacto con los chavos porque tengo la mentalidad de un chavo de 25 (años)”.

No obstante, el actor de telenovelas afirmó que no mostrará contenido explícito, sino más bien algo más artístico donde se deje entrever una que otra parte de su cuerpo. “Desnudo, desnudo completo no, posiblemente a lo mejor enseñando nalga y, ya sabes, algo más artístico, todo; digo, el OnlyFans no es pornografía (...) Soy un chavorruco, tengo 64 años y parezco chavo y también tengo la mentalidad de un adulto”, confirmó el conductor y también DJ.

Agregando además que estará participando en un nuevo Reality Show, y que a pesar de haber recibido invitaciones de diversas televisoras para que participara en programas de telerrealidad. Sin embargo, este se decidió por uno donde le ofrecieron más.

“Yo tenía oferta para muchos (programas) para el ‘Inseparables’ en Colombia, para ‘El de viaje de tres meses’ en España, para uno en Italia. Y de repente un día me llamaron de una empresa muy poderosa y me dijeron: ‘Oye queremos que vayas con nosotros’ y me dieron un ofrecimiento muy superior a lo que podrían estar ofreciendo otras televisoras. Se acabó el veto y se limaron las asperezas”, explicó sin revelar el nombre del programa.