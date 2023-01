El playlist completo de las canciones que Shakira le dedicó a Piqué

Como todas las historias de amor, la relación de Shakira y Gerard Piqué comenzó de manera desenfrenada, y con dos personas que querían estar todo el tiempo juntas. La cantante y el futbolista se conocieron en el 2010, meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ella interpretaba la canción oficial de la Copa del Mundo, Waka Waka; mientras que él era uno de los jugadores estrella de la selección española.

La relación entre Shakira y Piqué comenzó luego de conocerse durante el Mundial de Suráfrica 2010 se fue enfriando. Twitter @3gerardpique

Piqué apareció en el video musical de la canción, pero no fue durante las grabaciones que se vieron por primera vez, ya que el clip ella lo filmó en Los Ángeles y él desde España. Fue en Madrid donde Shakira y Gerard se encontraron por primera vez, ya que ella se presentó en el festival Rock in Rio.

Piqué contó al periódico L’Esportiu en 2020 que conoció a Shakira en Madrid, antes de ir a Sudáfrica: “El primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo daba por sentado que jugaríamos ese partido. Y llegamos al Mundial y empezamos perdiendo el primer partido. Pero bueno, al final ganamos”.

Meses después, en marzo de 2011, la colombiana hizo oficial su relación a través de su cuenta de Twitter en la que publicó por primera vez una foto en la que posaba al lado del futbolista, y junto a la que escribió: “Les presentó a mi sol”.

Con esta fotografía Shakira presentó a Piqué como su pareja Foto: Twitter

También te puede interesar: No solo fueron Piqué y Clara, todas las víctimas que dejó la Sessions #53 de Shakira y Bizarrap

El playlist de Shakira a Piqué

Me enamoré

Seis años después de ese anuncio, en 2017, Shakira incluyó en el álbum El Dorado, la primera canción que le dedica a su amado: Me enamoré. La cual cuenta cómo surgió el amor de Shakira por Piqué, y detalla que fueron por unos mojitos y hasta habla de tener hijos; también hace referencia a su edad - ella es 10 años mayor que él- en la frase: “Pensé, este todavía es un niño, pero, ¿qué le voy hacer?”.

Amarillo

Este tema también formó parte de El Dorado y sigue resaltando el amor de la intérprete por el padre de sus hijos. “Es tan irreal lo que me hace enamorarme cada día más” y “te has vuelto todo y más allá. El mundo lo sabe, no es ningún tabú”, son algunas de las frases que se pueden escuchar.

La Bicicleta

Esta colaboración que la colombiana tuvo con Carlos Vives de 2017, se menciona directamente a la expareja de Shakira en la oración “que sí, a mi Piqué, tú le muestres el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Te Felicito

Fue el primer golpe de Shakira a Piqué a través de la música, después de que se diera a conocer su separación por una infidelidad con el futbolista. Para esta canción, la colombiana trabajó con Rauw Alejandro y hace énfasis en la frase “te felicito que bien actúas”.

Con respecto a esta melodía y si era una dedicación para Gerard, Shakira dijo en entrevista a Elle: “Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal”.

Monotonía

A lado de Ozuna, Shakira lanzó este tema donde expone el desamor en una relación que ha sido afectada por la monotonía. En el videoclip se ve a la cantante sin corazón, después de que este le fue destrozado.

BZRP Music Session #53

Su más reciente sencillo y el cual se ha viralizado, no puede ser más directo a su ex. La intérprete no solo le mandó un mensaje contundente a Pique, también a su ahora novia Clara Chía. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “yo solo hago música, perdón que te sal-pique” o “tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena”, canta Shakira.