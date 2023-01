Kang no será el único villano de Ant-Man Quantumania: Estos son todos los detalles ocultos en el tráiler de la película de Marvel

Ant-Man and The Wasp: Quantumania. (Foto: Marvel.)

La gran apuesta de Marvel Studios para el 2023 será Ant-Man and The Wasp Quantumania. Se trata del filme que le dará entrada al nuevo gran villano que enfrentarán Los Vengadores: Kang el conquistador. Pero, contrario a lo que muchos creen, no será el único antagonista en la tercera entrega del Hombre Hormiga.

Aparte de Kang (Jonathan Majors), quien seguramente será el principal malvado, Ant-Man (Paul Rudd), The Wasp (Evangeline Lilly), Cassie Lang (Kathryn Newton), Henry Pym (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) tendrán que medirse a Modok.

Según explica el experto Míster X, moderador principal de The Top Comics, el tráiler muestra este detalle casi oculto en una de las tomas. Este villano tiene una historia muy particular, debido a que fue una máquina creada por una organización llamada AIM, encargada de fabricar tecnología avanzada para derrocar gobiernos.

Para probar la máquina usaron a uno de sus integrantes, llamado George Tarleton, a quien adhirieron a este mecanismo. George sufrió serias modificaciones en su aspecto: le creció el cerebro, y su cuerpo se redujo quedando una especie de ser pequeño con la cabeza muy grande.

Otros detalles ocultos en el tráiler de Ant-Man

En una parte del tráiler se nota como Cassie Lang, hija de Scott (Ant-Man) manipula el mundo cuántico. Probablemente es la responsable del contacto con Kang y por eso el conquistador los absorbe.

Una de las grandes interrogantes de la película será saber para qué necesita Kang a Scott, ya que este villano interpretado por Jonathan Majors es una de las mentes más brillantes de Marvel.

Kang no es un ser superior, es un humano que está adelantado unos dos mil años a los héroes que todos conocen.

Entonces, debido a que maneja tecnología de punta y logra manipular las líneas temporales, aunque muera en un lugar siempre hay otro dando vueltas por otra realidad alterna y va a regresar. En los cómics, Los Vengadores nunca lo han derrotado.

Janet Van Dyne, madre de la Avispa, parece conocer a Kang. Hay que tener en cuenta que ella vivió mucho tiempo en el mundo cuántico, del cuál salió en Ant-Man 2.