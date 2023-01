“Me Caigo de risa” tiene nuevos integrantes: ¿Quiénes formarán parte de la novena edición?

Faisy en Me caigo de risa. Nueva temporada de galas disfuncionales con invitados VIP. (Foto: Televisa / Gabriela Acosta.)

El 2023 arrancó con grandes noticias en el mundo del entretenimiento, los fanáticos del exitoso programa de televisión “Me Caigo de Risa” podrán disfrutar de la novena temporada, esta vez con dos nuevos integrantes de su conocida Familia Disfuncional.

Recientemente se conoció que la producción ya se encuentra afinando los detalles para su estreno que aunque todavía no tiene fecha prevista, ya se conoce quiénes formarán parte del elenco de celebridades que participarán en esta producción de concursos y comedia y en esta edición se le han sumado dos nuevos miembros.

Fue casi de manera simultánea que los integrantes de “La Familia Disfuncional” compartieron con sus seguidores de las redes sociales fotos y videos de algunos detalles antes de iniciar las grabaciones, en esta oportunidad a Mariazel le correspondió revelar los pormenores de esta nueva temporada.

Aunque se desconocen mayores detalles de lo que traerá uno de los concursos más populares y divertidos de la televisión, los juegos como “Pajaritos a Volar” y “Gravedad” regresarán en esta nueva etapa.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de “Me Caigo de Risa”?

Mariazel Olle reveló en sus historias de Instagram que para esta nueva temporada estarán sumándose el famoso comediante, standupero y conductor, Mauricio Nieto y Roxana Castellanos, esta última ha sido conductora de “¡Cuéntamelo Ya!” y ha estado invitada en ocasiones anteriores como invitada especial.

Mariazel revela quiénes son los nuevos integrantes de “Me Caigo de Risa” pic.twitter.com/nqn3XVsqY7 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 12, 2023

Mauricio, quien ha participado en producciones como LOL: Last One of Laughing” y “100 Latinos Dijeron” compartió unas cortas palabras con Mariazel, a quien en tono de broma le confesó sentir “miedo” de “La familia Disfuncional”.

¿Qué celebridades seguirán formando parte de “Me Caigo de Risa”?

Se conoció además que la conducción del exitoso programa seguirá siendo responsabilidad de Faisy, a pesar que en la última temporada se dejó saber que los miembros de la familia serían renovados, tal parece que no será así ya que Mariazel sí estará de vuelta.

Otra de las personalidades que también formarán parte de esta novena temporada serán: Ricardo Margaleff, Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas, Armando Hernández, Mariana Echeverría, Jessica Segura, Ari Albarrán, José Luis Rodríguez “El Guana”, Gerardo “Jerry” Velázquez y Gaby Platas.