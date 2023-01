Muere Lisa Marie Presley a los 54 años

Según TMZ Lisa Marie Presley murió en un hospital de Los Ángeles, donde fue internada después de sufrir un paro cardíaco este jueves 12 de enero por la mañana.

Lisa Marie Presley ha enfrentado varios desafíos a lo largo de su vida | Instagram

Lisa Marie era la única hija de Elvis y Priscilla Presley, y nació exactamente 9 meses después de que sus padres se casaran. Se convirtió en heredera conjunta de Elvis con su abuelo y su bisabuela después de que él muriera de un ataque al corazón en 1977.

La hija del famoso cantante siguió los pasos de su padre, y se convirtió en cantante y compositora. Su álbum debut fue “To Whom It May Concern” en 2003. El disco alcanzó el número 5 en la lista de álbumes de Billboard y obtuvo la certificación de oro.

Lisa Marie tuvo varios matrimonios, el más sorpresivo fue el de Michael Jackson, con quien se casó en 1994.

¿De que murió Lisa Marie Presley?

Según reportó la agencia AP, paramédicos del condado de Los Ángeles fueron enviados a una casa en Calabasas a las 10:37 de la mañana del jueves 12 de enero, tras recibir un reporte de una mujer que sufrió un paro cardiaco, dijo Craig Little, vocero del departamento de bomberos del condado.

Los paramédicos llegaron unos seis minutos después, dijo Little. Un comunicado posterior del Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles señaló que los paramédicos hicieron una reanimación cardiopulmonar y “determinaron que la paciente tenía signos vitales” antes de llevarla inmediatamente al hospital.

Lisa Marie Presley en los Globos de Oro

Presley asistió a los Globos de Oro el martes pasado para celebrar el premio que ganó Austin Butler por Mejor actor por la película biográfica en la que interpretó a su padre. Presley calificó la actuación de Butler como “impresionante” durante una entrevista en la alfombra roja con “Entertainment Tonight”.

“Realmente no sabía qué hacer después de que la vi. Me llevó unos cinco días procesarla porque era tan increíble y tan precisa y simplemente tan auténtica que ni siquiera puedo describir lo que significó” dijo a ET sobre la película de Baz Luhrmann

Lisa Marie Presley

Días antes, Presley estuvo en Memphis, Tennessee, en Graceland (la mansión donde vivía Elvis) para conmemorar la fecha de nacimiento de su padre el 8 de enero.

Además recientemente escribió un ensayo publicado en People sobre “la horrible realidad” de su dolor tras la muerte de su hijo Benjamin Keough por suicidio en 2020.”He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde los 9 años. He tenido más que la carga justa de eso en mi vida y de alguna manera he llegado hasta aquí”, escribió en agosto.