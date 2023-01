¿Haciendo campaña? Usuarios encuentran a la política “más guapa” de México

México cuenta con diversos servidores públicos que atraen la atención del internet. Ya sea por un error, la vestimenta o sus declaraciones, miles de usuarios viralizan el suceso. Tal como Sofia Yunes Gamboa, quien es llamada “la política más guapa de México”.

La también creadora de contenido es origina de Veracruz, donde se postuló como candidata a Diputada por el distrito 17, con cabecera en Medellín de Bravo. Hoy en día, la servidora pública realiza sus funciones como Integrante de la Comisión Operativa, sin embargo, ‘Sophie’ también comparte su día a día en redes sociales.

Con más de 240 mil de fans, la política comparte fotos de su figura, así como algunos memes que la catalogan como una “muñecota sabrosona .. (que) no incluye el iPhone”.

Con los posteos realizados, Yunes demuestra ser una amante de la vida sana, donde sus miles de seguidores no dudan en apreciar su figura: “Con jeans te vez perfecta. Bueno con todo pero así aún más”, “Wow me encantas mujer, neta estás bellísima”, o “Hermosísima amiga ame tu ropita” , son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

