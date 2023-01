Abuelito lleva a su esposa pese a solo tener una pierna

“En las buenas y en las malas”, es una oración muy utilizada en las relaciones, sin embargo, muy pocos enamorados cumplen esta promesa y deciden finalizar la relación. Pese a ser algo muy común, hay unas cuantas parejas que se apoyan en todo momento y demuestran su amor de una manera incondicional. Tal como los abuelitos que se viralizaron por ir de compras pese a tener diversos problemas físicos.

Un medio local compartió, mediante su red social de Twitter, un video que conmovió a todos los internautas. Según el portal antes citado, la pareja de adultos mayores acuden a la Central de Abasto, en Oaxaca, para realizar sus comprar, pero ¿Qué sucede con los abuelitos?

En el video se logra ver cómo “un hombre mayor, sin una pierna, empuja la silla de ruedas de su esposa y luego jala un banco con el que se apoya para ir juntos a realizar sus compras”.

La grabación de los hechos se popularizó de gran manera en Twitter, donde suma más de 100 mil reproducciones. Algunas personas se cuestionaron sobre el apoyo gubernamental que deberían de recibir.

“Aquí es donde las “autoridades y fundaciones” deben ayudar, no solo cuando hay cámaras y recaudar”, “Esto lejos del “con amor todo se puede” debe causarnos indignación. Estás dos personas no deberían estar pasando por esto”, o “El DIF estatal debería de acercarse y ofrecer la prótesis , no esperar a que se la soliciten, para eso debe ser el DIF”, son algunos de los mensajes colocados por diversos internautas.

