¡”Llévalo derechito”! Padre obliga a su hijo de 7 años a conducir en autopista

Conducir de manera adecuada ayuda a evitar accidentes de tránsito. Desafortunadamente, hay personas que manejan con el celular en la mano o realizan alguna otra actividad que pone en riesgo su vida y la de muchas otras. Tal como el padre de familia que se le hizo buena idea enseñarle a su hijo, de tan solo 7 años, a conducir por una autopista a gran velocidad.

Te recomendamos: Abuelito lleva a su esposa pese a solo tener una pierna

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, se pueden escuchar el momento en que un hombre comenzó a darle indicaciones al menor sobre cómo conducir la unidad. El niño pedía parar con la actividad , mas el adulto le decía que siguiera conduciendo.

▶️ LOCURA | 🤯



👦​ Un niño de tan sólo 7 años manejó un camión en Argentina.



📹​ El padre filmó el momento en el que el pequeño transita una autopista.pic.twitter.com/4VK19j3RjJ — DELPY 📱🎬 (@delpynews) January 11, 2023

Algunos medios locales se encargaron de cubrir la nota: “Obligó a manejar a su hijo de 7 años y lo grabó, le suspendieron la licencia y deberá someterse a un nuevo examen psicofísico”, son algunos de los comentarios de los medios antes citados.

La grabación de los hechos se viralizó de gran manera en diversas redes sociales, donde los internautas pidieron un castigo más severo para el padre de familia que vio con humor arriesgar la vida de su hijo con una actividad que es totalmente peligrosa.

Sigue leyendo: Con pistola en mano, regidora de Morena amenaza a vecinos

Las imágenes fueron utilizadas por el Ministerio de Transporte de Argentina, quien pidió a los padres de familia que no repitan la acción: “A mi me la hicieron igual en la México - Cuernavaca y no ando de maric*n”, “Así crecimos en los 80 y 90, ahora ya todo cambió a generaciones de cristal. Así es como se adquiere experiencia”, o “No se conforman con hacer tonterías, ahora las tienen que grabar para presumir lo tontos que son”, son algunos de los comentarios realizados por diverso usuarios.

Lo más visto en Publimetro TV: