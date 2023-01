Yailin ‘la más viral’ en un “toma y dame” con sus seguidores

Un embarazo súper polémico y comentado en redes sociales es el de Yailin ‘La Más Viral’ quien lleva algún tiempo contestando los mensajes que ciertos de sus seguidores le escriben en cada una de sus publicaciones. La cantante no esperó para guindarse con aquellos que escriben de forma ‘criticona’ sobre la vida de la esposa de Anuel AA.

Una serie de mensajes por Instagram contestó Yailin ya que un usuario le preguntó a ‘La Más Viral’: “¿Vas a mostrar a la princesa cuándo nazca? Bendiciones a los dos y su respuesta fue: “¿No la mostraré hasta que tenga 4 o 5 meses”, otra pregunta fue: “¿Y por qué durarán tanto para mostrar a la niña?: “Porque no es un premio, que debo mostrar en las redes, es una princesa que a cuestión del tiempo debe desarrollarse”. Sin embargo, algunos usuarios comparten que no es la influencer la que respondió.

La ocasión sirvió para que desde la cuenta oficial de ‘Suelta La Sopa’, los seguidores se expresaran: “Es evidente que ella jamás escribiría un post así, no piensa no redacta no sabe hablar , etc”, “Claro que SI ES UN PREMIO porque con esa hija ya aseguró su vida y su futuro eso era lo que quería parirle al tipo para asegurarse y vaya que lo consiguió”, “Será verdad que no es de el solo digo eso dicen en TikTok que le hicieron una prueba ya estando en el embarazo”, agregaron algunos usuarios de internet.

¿Ya nació la hija de Yailin y Anuel AA?

En los recientes días se intensificaron los rumores que ya la pareja estaba lista para recibir a su nueva integrante pero la misma dominicana desmintió con una foto en sus redes sociales, que había dado a luz a su primera hija. La esposa de Anuel informó que había tenido que salir de emergencia a la clínica pero que todo estaba controlado y seguía en la espera de su princesa ‘Cataleya’.