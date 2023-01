Park Chan-wook, el poder de provocar con las miradas en el cine

Park Chan-wook es uno de los grandes nombres del cine surcoreano actual junto con Bong Joon-ho y Kim Ki-Duk que han logrado el reconocimiento internacional con sus películas que se distinguen por su gran potencia visual y las atmósferas que generan en la pantalla grande. Ahora, Chan-wook llega con la cinta La decisión de partir a la cartelera mexicana.

La cinta ha sido preseleccionada para largometraje internacional en los Premios de la Academia; la lista oficial de nominados saldrá el 24 de enero. Además, ocupó la posición número 29 entre las mejores películas del 2022.

La decisión de partir llegó a las salas mexicanas. (Foto: Getty Images.)

Desde su primera serie televisiva, The little drummer girl hasta el cortometraje Life i but a dream, Park Chan-wook logró hacer un mundo cinematográfico muy peculiar con una narración cargado de personajes que rompen tabúes.

Tras una pauta de seis años, regresa con La decisión de partir que combina una rara mezcla de drama policiaco, romance y humor.

“Quería hacer una película en la que apareciera el personaje de un detective con una personalidad que me gusta, similar a mi personaje de policía favorito, Martin Bek el detective sueco que protagoniza una serie de novelas. Quería un detective dulce, tranquilo, intachable, cortés y amable. Las dos historias se fusionaron en una mediante una conversación con la guionista Chung Seo-kyung y gradualmente cobró forma”, explicó el cineasta.

El director nacido en Corea del Sur explicó el significado del título de la cinta, “cuando ellos dicen ‘No creo que las cosas entre nosotros funcionen’, deciden separarse. No obstante, cuando expresan su intención con tanta firmeza, desde afuera, no suena muy convincente. Es posible que quieran y estén de acuerdo en separarse, pero, en el fondo, no quieren partir. Es un título que sugiere que no podrán abandonarse”.

Si algo caracteriza el cine de Chan-wook es remover las emociones, y esta película no es la excepción.

“Si mis películas anteriores fueron intensas, realizadas con el objetivo de ofrecer una experiencia muy estimulante, La decisión de partir es un filme que atrae al público y capta su interés sutil e imperceptiblemente. Por eso, no hay mucha violencia, desnudez o contenido sexual. No obstante, quería representar estas emociones complicadas con las que cualquier ser humano y cualquier adulto pueden empatizar”.

Los protagonistas de esta historia son los actores Tang Wei y Park Hae-il, que fueron elegidos por el propio director.

“Chung Seo-kyung (guionista) dijo que sería bueno que la protagonista femenina fuera china, de modo que podríamos elegir a Tang Wei. Como era de esperar, siempre quise trabajar con ella después de mirar Lujuria y traición y, sobre todo, pensamos que sería convincente en el papel del personaje que Chung Seo-kyung y yo queríamos crear. Y pensé que Tang Wei y Park Hae-il serían una combinación fascinante. Conozco a Park Hae-il desde hace tanto tiempo que parece que hubiera rodado una o dos películas con él. Sin embargo, un día me di cuenta de que no había filmado ninguna. En la película, Hae-joon es excepcionalmente dulce, prolijo y amable, y tiene un sentido del humor excéntrico. No se me ocurrió ningún otro actor, excepto Park, para el personaje”.

Por último, definió su propia cinta, “es una película para adultos. Es una historia de amor y también un drama policial. No obstante, lo que, en realidad, quiero recalcar es que es una historia sobre las pérdidas con las que cualquier adulto se podrá identificar. En vez de tratarla como una tragedia pura, traté de expresarla con sutileza, elegancia y humor”.

Park Chan-wook, a detalle

Filmografía. Considerado un importante director coreano en el 2000 debido a su película Área compartida de seguridad, que fue aclamada por la crítica, Park Chan-wook se transformó en un célebre realizador de cine de autor con Cinco días para vengaarse (2003), ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes número 57. Después vinieron Señora venganza (2005); Sed de sangre (2009), que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes número 62; Lazos perversos (2013), filme con el que debutó en Hollywood; y The Handmaiden (2016), que no solo se presentó en la competencia del Festival de Cannes número 69, sino que ganó el premio a Mejor película de habla no inglesa en el BAFTA número 71

Perfil. Park Chan-wook es uno de los grandes directores del cine surcoreano actual junto con Bong Joon-ho y Kim Ki-Duk, que ha contribuido a que los cineastas asiáticos se hayan puesto de moda.

De qué se trata

Hae-Joon, un veterano detective, investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto, comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará.