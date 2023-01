Canciones que se han vuelto himnos para las mujeres: el poder de Miley Cyrus y Shakira

Famosas que vuelven sus canciones unos himnos para las mujeres. (Guillermo Legaria/Getty Images for MC)

Hoy en día, las cantantes deciden no esconder más sus sentimientos que van desde el amor, desamor, engaños hasta traiciones. Sus mensajes directos forman parte de sus canciones y con Shakira se abrió el hilo para recordar que las indirectas ya no existen.

¿Cuál sería tu himno para el despecho? Aquí te dejamos unos temas que forman parte del cancionero popular.

Miley Cyrus

La cantante y compositora lanzará su octavo álbum Endless Summer Vacation el próximo 10 de marzo. La primera entrega es Flowers, que se volvió viral en TikTok, por su letra que ya se volvió un himno para muchas mujeres: “Puedo comprarme flores. Escribir mi nombre en la arena. Hablar conmigo misma durante horas. Ver cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar. Y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú”.

Shakira

La colombiana desahogó sus penas en el nuevo tema BZRP Music Session #53 que se convirtió en un fenómeno en las plataformas digitales. La cantante decidió monetizar y facturar su desamor para mostrar que el dolor, también puede ser un negocio que puedo generar interés en el bolsillo y el corazón.

Danna Paola

La mexicana pasa por un buen momento amoroso, pero en sus éxitos está el tema Calla tú, que es tomada por sus fans como un himno de guerra al momento de dedicar unas palabras al terminarse una relación: “Estoy cansada de escuchar. Que cambiarás. Tu hipocresía no me va. Yo ya no te espero”.

Famosas que vuelven sus canciones unos himnos para las mujeres. (Hector Vivas/Getty Images)

Mon Laferte

Con todo el poder en sus letras, la cantautora chilena-mexicana tiene varios temas dedicables, pero el que es retomado continuamente es Mi buen amor, que deja en claro: “Después de todo lo que tuve que pasar. Las terapias, los amores de mentira, más mentiras. Ahora quieres que sea tu amiga”.

Famosas que vuelven sus canciones unos himnos para las mujeres. (Marcelo Hernandez/Getty Images)

Paquita la del Barrio

Un clásico del cancionero popular mexicano para el despecho, que es un cántico que no pasa de moda para aquellos que tienen roto el corazón y que promueven un mensaje que dice, “Tres veces te engañé. Tres veces te engañé Tres veces te engañé. La primera por coraje. La segunda por capricho. La tercera por placer”.