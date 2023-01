A tan solo un par de días de haber estrenado la sesión con Bizarrap, Shakira parece haber enviado otra indirecta a su exsuegra Montserrat Bernabeu, mamá de Gerard Piqué, con lo que indicaría que ya no se llevan muy bien.

Bizarrap estrena “BZRP Music Session 53” en colaboración con Shakira. / Foto: Bizarrap

En la BZRP Music Sessions #53, Shakira cantó la frase “Me dejaste de vecina a la suegra” por lo que se comenzó a especular que la relación que tenía con la mamá de Piqué no era del todo buena aunque sí se les llegó a ver juntas en múltiples ocasiones por lo que se creyó que mantenían una relación cordial.

Aunque varios medios españoles reportaron que con el paso de los años la interacción entre ambas mujeres fue disminuyendo, otros más revelaron que cualquier lazo que pudieron haber formado durante 12 años fue cortado debido a que Montserrat fue fotografiada abrazando a Clara Chía durante Año Nuevo.

Gerard Piqué, Clara Chía y Shakira. / Foto: Instagram (Twitter)

Shakira le manda indirecta a su exsuegra

Ante tal acto, Shakira no perdió la oportunidad de arremeter en contra de su exsuegra y decidió incluirla en su más reciente ‘session’ con Bizarrap, sin embargo, aunque la mamá de Piqué se mostró a favor de la canción y le dio like a varias de las publicaciones, a la colombiana parece no importarle y ya tomó una decisión.

Y es que, al parecer la barranquillera no perdona que su exsuegra haya tomado un bando y colocó una bruja en su balcón que apunta directamente a la casa de Montserrat Bernabeu. A la par, medios españoles reportaron que hay un constante loop o bucle del tema de Shakira y Bizarrap, que se escucha a todo volumen para dejar una vez más en claro que la guerra apenas va iniciando.

Esto cada vez se pone mejor. Shakira colocó un maniquí de bruja en su balcón frente a la casa de su ex suegra, mientras que su canción con Bizarrap se escucha a todo volumen pic.twitter.com/FaQJuaZ7AM — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) January 14, 2023

