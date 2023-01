TOMORROW X TOGETHER anuncia el tour mundial ‘ACT: SWEET MIRAGE’

TOMORROW X TOGETHER anuncia la gira mundial <ACT: SWEET MIRAGE>. / Foto: BIGHIT MUSIC

TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI) anunció hoy las fechas de su segunda gira mundial TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT: SWEET MIRAGE> en sus redes oficiales. Las fechas anunciadas hasta ahora incluyen 21 conciertos en 13 ciudades alrededor del mundo.

La gira ACT: SWEET MIRAGE comenzará en Seúl el 25 de marzo con dos fechas consecutivas, seguido de Singapur el 1 de abril y Taipei el 5 de abril. Las fechas de la gira en Japón incluyen el 14 y 15 de abril en Osaka, el 18 y 19 en Saitama, 25 y 26 en Kanagawa, y el 29 y 30 en Aichi.

La ‘it band’ de la Generación Z después se moverá a Estados Unidos en mayo para presentarse en 6 ciudades: Charlotte el 6 de mayo, Belmont Park el 9 y 10, Washington D.C. el 16, Duluth el 19 y 20, San Antonio el 23 y 24, y Los Ángeles el 27.

La nueva gira mundial se expande enormemente en comparación con su predecesora de 2022, ACT: LOVE SICK, que se llevó a cabo en 13 ciudades con 19 conciertos. La página de inicio oficial de la gira indica “MÁS POR VENIR”, aludiendo a la posible adición de nuevas ciudades y fechas.

TOMORROW X TOGETHER lanzará su quinto EP, The Name Chapter: TEMPTATION, el 27 de enero. Recientemente, la banda vio su nombre en la lista oficial de fin de año de Billboard como el único acto de k-pop además de BTS.

