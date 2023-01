La elegante respuesta de Selena Gomez por las críticas hacia su peso, en la reciente aparición de los Golden Globe 2023

El peso y el aspecto corporal de Selena Gomez volvió a ser un tema de conversación en las redes sociales y principales sitios de noticias de entretenimiento. La misma cantante y actriz de 30 años ha defendido cuando tiene unos kilitos de más o cuando la balanza está muy por debajo de lo requerido.

A mediados de diciembre sorprendió a una cuenta de fans de ella misma, que publicó un video mostrando lo delgada que era, cuando sostenía una relación con Justin Bieber.

¿De qué se trataba el video en sí? En la cuenta de TikTok identificada con el user @donttellmymomma.fr, que acumula cerca de 500 mil seguidores, se hizo un posteo que hace un repaso de fotos de Selena Gomez en las que se aprecia más delgada de lo normal.

Mientras van pasando las imágenes se puede leer en texto: “La razón por la que Selena siempre estaba delgada cuando salía con Justin”. Y al final comparten una captura de pantalla en la que la también diseñadora dice que a Bieber le gustan más modelos, “yo soy muy normal”, expresa.

Selena Gomez y su apariencia en los Golden Globe 2023

Después de pasar el año nuevo en las costas de Los Cabos, en México, junto a Nicola Peltz, Brooklyn Beckham y otro grupo de allegados, la también empresaria regresó a los Estados Unidos para acudir a la ceremonia de los Golden Globe 2023.

Estaba nominada (no ganó) a mejor actriz de televisión por su gran papel en la serie de Star+ Only Murders in the Building. Sin embargo, su rol en la producción no fue el principal tema de conversación, sino su incremento de peso que se notó cuando apareció en la alfombra roja de la ceremonia.

De esta manera, se conectó a un Instagram Live junto a su hermana, Gracie Elliott Teefey, y le restó importancia a las críticas aceptando que, ciertamente había aumentado de peso tras haber disfrutado los festejos de fin de año.

“Estoy un poco más grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones”, le dijo a Gracie, mientras las dos bromearon, según publicó el sitio Quien.