Selena Gomez sorprende al comentar un video de TikTok que habla de la relación entre su peso y su noviazgo con Justin Bieber

Selena Gomez sorprendió a un grupo de fanáticas en TikTok. La cantante y actriz se tomó el tiempo de postear un comentario en un video de la red social, que hablaba de la relación que había entre su peso y su antiguo noviazgo con Justin Bieber.

¿De qué se trataba el video en sí? En la cuenta de TikTok identificada con el user @donttellmymomma.fr, que acumula cerca de 500 mil seguidores, se hizo un posteo que hace un repaso de fotos de Selena Gomez en las que se aprecia más delgada de lo normal.

Mientras van pasando las imágenes se puede leer en texto: “La razón por la que Selena siempre estaba delgada cuando salía con Justin”. Y al final comparten una captura de pantalla en la que la también diseñadora dice que a Bieber le gustan más modelos, “yo soy muy normal”, expresa.

Ese como tal no es el comentario en TikTok, ya que se trata de una vieja captura de pantalla. Pero en el posteo se puede leer que Selena escribió un emoji con una carita triste.

¿Cómo se debe interpretar? Es todo especulación. Sin embargo, lo que cobra mayor lógica es que Gomez está de acuerdo con lo que se publica en el video, ya que los autores escribieron en el pie del posteo “mi pobre bebé”. Entonces se toma como que están recordando una época en la que no estaba conforme con su cuerpo.

De hecho, la revista Elle en su versión web encuentra un video en las redes, en el que Selena Gomez habla específicamente que dejó de prestar tanta atención a su figura.

“Honestamente, no me importa mi peso, porque la gente se queja de eso igualmente. ‘Eres demasiado pequeño’. ‘Eres demasiado grande’. ‘Eso no encaja’. Soy perfecta tal como soy”, dijo.

Selena disfruta actualmente de un gran momento en su carrera frente a las cámaras. La actriz de 30 años fue nominada a los Globos de Oro por su trabajo en “Only Murders in the Building”.