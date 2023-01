Paty Cantú: “Ya me acostumbré a ir contra corriente”

La compositora e intérprete Paty Cantú solía ser más reservada en el pasado, quizá un poco tímida y siempre alerta a cualquier comentario. La cantante ha logrado hacer una carrera en constante evolución, un logro superado a pesar de los obstáculos.

Sesión de fotos con Paty Cantú. (Foto: Carlos Zepeda.)

La tapatía sigue en una constante búsqueda, eso la lleva a desarrollar sus inquietudes, sin dejar de lado la composición y apoyar a los talentos emergentes.

“Siempre he pensado que mi fortaleza es mi honestidad, al mismo tiempo se convierte en mi debilidad, porque se deriva la empatía que duele mucho pero te permite abrir tu corazón para contar historias reales. Soy muy vulnerable, eso se nota en mis canciones que hablan de depresión, estereotipos, discriminación y otras cosas que comparto con mis fans, eso fortalece los lazos. La honestidad me ha hecho ser muy versátil para diversificar mi estilo musical”, dijo durante la charla.

La artista se define como una guerrera que logró obtener su libertad musical, “ya me acostumbré a ir contra corriente. Soy contreras, tal vez esa es la otra virtud o debilidad (risas). Prefiero no cobrar un cheque por seis meses e invertir mi dinero para llevar la música de una mujer mexicana que quiere conocer el mundo”, explicó.

Mujeres en la industria musical

Catalogada como la artista que le canta al despecho o la Drama Queen del pop, aseguró que las mujeres siguen buscando más espacios.

“Es un gran momento para la mujer mexicana en la música, no significa que no pueda ser mejor, porque tiene que ser todavía. Aprendí, no tanto a ganarme los espacios, sino a crearlos. Veo a mis compañeras como Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Kenia Os, Danna Paola y todas ellas siendo cantautoras y me siento súper emocionada, porque nuestra tenacidad y perseverancia se muestra; tal vez, le hablamos a distintos públicos en distintas generaciones, pero se está poniendo el punto de vista de la mujer allá afuera y eso me encanta”.

“Seguimos siendo minoría en la industria, sigue habiendo tabúes, hombres decidiendo el destino de la carrera de muchas de la mujeres en la industria”. — Paty Cantú

La compositora y músico forma parte del consejo de la Academia de Música Latina (Grammy) y de la Sociedad de Autores y Compositores.

“En mi papel de cantautora y productora lucho con trabajo; en mi papel de otros puntos ámbitos o frentes como el consejo de los Grammy y la Sociedad de Autores y Compositores de México, que por cierto se muere todo el tiempo de sacar iniciativas de visibilidad y oportunidad para nosotras. También, tengo mi propia editora Drama Queen Publishing y presumo que ya tengo firmadas dos cantautoras que tiene un gran talento”, comentó Paty.

Sesión de fotos con Paty Cantú. (Foto: Carlos Zepeda.)

Sesión de fotos con Paty Cantú. (Foto: Carlos Zepeda.)

Aclaración a Wikipedia

Paty Cantú aclaró un punto del contenido en su perfil de Wikipedia “dice que empecé en el 2000, pero yo en ese año todavía estaba estudiando, ya soy una adulta joven pero tampoco tan adulta (risas). Lu empezó en 2004″.

Proyectos en puerta

Proyectos. “Estoy grabando en tres proyectos, uno de ellos actuación, donde soy protagonista. Será la primera vez en forma en un proyecto de ficción y fantasía para una plataforma, es una serie y ya se grabaron tres temporadas, pero no puedo decir mucho”, dijo Cantú.

Tour. El formar parte del 2000′s Pop Tour representa una fiesta, “es un karaoke para el público. Lo bonito de esa época es que hacemos de 2000 hasta 2015; además hacer cosas con Dulce María y de alguna manera formar parte de Rebelde”.

Próximos conciertos en el 2000′s Pop Tour

Guadalajara. 4 de febrero, Auditorio Telmex.

Ciudad de México. 24 de febrero, Arena CDMX.

Puebla. 25 de febrero, Auditorio GNP Puebla.

Monterrey. 28 de abril, Arena Monterrey.