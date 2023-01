Fue a principios de 2022, cuando el conductor Alfredo Adame hizo pública su relación con la exparticipante del programa ‘Enamorándonos’, Magaly Chávez, y tan solo un par de meses más tarde, señaló que estaba preparando su boda con la ahora influencer y conductora.

Sin embargo, semanas más tarde pusieron fin a su noviazgo debido a que Magaly era muy caprichosa, aunque la exintegrante de ‘Enamorándonos’ reveló que sí era cierto, señaló que Alfredo Adame no era un buen novio y por lo tanto nunca le cumplió sus caprichos, lo que los orilló a separarse.

Tras las polémicas declaraciones, los meses transcurrieron con normalidad hasta que en una reciente entrevista, Alfredo Adame fue cuestionado acerca de los rumores donde se señala que Magaly Chávez es transexual.

Alfredo Adame dice que Magaly Chávez es hombre

“Pues mira, respetuosamente no te voy a contestar nada, no voy a contestar nada, no tiene sentido, una persona así no vale la pena, una persona que quiso usarme no tiene derecho a nada, y o solo quise echarle la mano y ve con lo que me salió este tipo, no te puedo decir mujer, solo le di tres besos y nunca tuvimos relaciones, nunca tuve intimidad con esta persona. Dormimos juntos, ella en su cama y yo en la mía”, dijo el actor mexicano de 64 años de edad por medio de una entrevista.

Magaly Chávez demandará a Alfredo Adame por asegurar que es trans

Tuvieron que pasar varios días para que Magaly Chávez rompiera el silencio y en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante desmintió las acusaciones de su exnovio, “El señor pensó que me iba a ofender con esto, porque lo hizo de esa manera y creo que está totalmente mal, somos seres humanos. El que me diga que soy transexual, que soy hombre, a mí no me afecta en nada, yo nací con el sexo femenino”, expresó la creadora de contenido y procedió a sacar su INE.

Asimismo, señaló que le da vergüenza haber salido con una persona así y aseguró que interpondrá una demanda en su contra, “Ahora sí ya va la demanda, voy a tener que alzar la voz. Hacemos las cosas en paz, pero cuando nos están friegue y friegue, llegamos a un límite”, compartió Magaly Chávez.

