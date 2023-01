Tras la publicación de la nueva ‘session’ de Bizarrap donde Shakira colabora, y que actualmente cuenta con más de 124 millones de reproducciones, varias personalidades del mundo del entretenimiento mostraron su apoyo a la colombiana, entre ellas, la cantante mexicana Paquita la del Barrio.

Paquita la del Barrio manda emotivo mensaje a Shakira tras canción con Bizarrap

Fue mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, titulado ”Mi querida mija Shakira, me nació del alma decirte estas palabras con todo mi corazón, espero muy pronto verte en persona, tú amiga Paquita la del Barrio de Alto Lucero, Veracruz”, donde la intérprete de ‘Rata de Dos Patas’ le envió un emotivo mensaje de apoyo.

“Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la de Barrio y por ahí supe que pues tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir... que le eches muchas ganas, lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, así es que no te preocupes, yo estoy en México y si algo se te ofrece de mí, aquí estamos, Dios te bendiga”, dijo Paquita la de Barrio al inicio del video.

Bizarrap estrena “BZRP Music Session 53” en colaboración con Shakira. / Foto: Bizarrap

Asimismo, la cantautora mexicana siguió, “Pues yo tengo para toda clase de problemas, no sé a que vine a este mundo porque me llueven los títulos así de canciones dolidas, es muy bonito el trabajo de nosotras. Así que no te me achicopales, échale ganas, como te dije tienes por quien vivir igual que yo, lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos”, expresó.

Tras esto, internautas aplaudieron el mensaje del Paquita la del Barrio e incluso mostraron su interés por una colaboración con Shakira, “Eres una reina Paquita adorada”, “Que tiemble el inútil aquel”, “El remix debe ser con usted” y “Habló la mera patrona”, se puede leer en los comentarios.

Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023

