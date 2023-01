Así inició la carrera actoral de Ignacio López Tarso

Ignacio López Tarso ha sido uno de los pocos actores de la época de Oro en el cine mexicano que continúa teniendo una carrera muy influyente y destacada, siendo reconocido como uno de los artistas que ha participado en el cine, teatro y televisión, además de demostrar en la actualidad sus ganas de continuar frente a las cámaras.

Con 60 años de trayectoria y 98 años de edad, López Tarso intenta seguir con su carrera participando en la temporada número 13 de ‘Vecinos’.

La carrera actoral de López Tarso

Son muchas las anécdotas que Ignacio López Tarso puede contar a lo largo de su vida, una de estas es el haber dejado su formación como sacerdote para consolidar su sueño de ser artista. Y es que antes de descubrir su pasión, el actor era agente de ventas en una fábrica de ropa, pero con este trabajo no obtenía muchos ingresos por lo que tuvo que irse a Estados Unidos para poder obtener una mejor calidad de vida.

De esta manera, Ignacio encontró trabajo como brasero con el objetivo de ahorra y regresar al país para poder cumplir sus sueños. Sin embargo, un accidente que lo dejó casi inmóvil lo tomó de sorpresa e hizo que este adelantara su viaje, con poco dinero en sus bolsillos.

“Yo estuve un año inmóvil en una cama, boca arriba y me amarraban los brazos en las noches para que no me volteara porque tenía una fractura muy grave en la espina dorsal y ahí llegó a mí un libro con las obras completas de Xavier Villaurrutia”, confesó.

Asimismo, tras haber estado 1 año aproximadamente en recuperación, asistió a un seminario de la Escuela de Arte Dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes, único sitio donde se dictaban clases de teatro en el país, conociendo diferentes personas con las que hizo presentaciones en la calle, entre estos a Xavier Rojas, el fundador del grupo Teatro Estudiantil Autónomo (TEA).

Fue en el año 1948 que López Tarso hizo su debut con ‘Sueño de una noche de verano’, pero se conoce que de manera profesional empezó con ‘Nacida ayer’ de Garson Kanin en 1951.

Unos años más tarde, inició en el mundo del cine con ‘La desconocida’, la película que hizo que este se desanimara pues su participación fue casi nula, con pocos diálogos. Teniendo así una segunda oportunidad con ‘Macario’, la cual fue nominada al Oscar como ‘Mejor película extranjera’. Desde ese momento iniciaron los éxitos en reconocidas producciones de cine y televisión que hasta la fecha de reconocen.