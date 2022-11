El secreto de Ignacio López Tarso para tener buena calidad de vida a sus 97 años

A tan solo un par de meses para cumplir 98 años de edad, Ignacio López Tarso ha sorprendido a la audiencia al ver la manera en que se ha mantenido y la lucidez que posee a pesar de su edad, algo que es admirable para muchos, y asimismo, este asegura que aún le falta por vivir, pues su objetivo es celebrar su cumpleaños número 100.

“Yo no quiero saber nada de la muerte todavía, me faltan muchos años según yo. Me faltan dos para cumplir cien y cumplirlos como estoy, que puedo valerme por mí mismo, no cualquiera”, expresó el actor.

El próximo enero Ignacio López Tarso cumplirá 98 años y asegura que ni quiere saber de la muerte, y esperando a que el cine o televisión lo llamen.

Me gustaría verlo de nuevo en pantalla. pic.twitter.com/egS361Wwxh — Dante Díaz (@DanteDa26493524) November 3, 2022

De esta manera, al momento de cuestionarle sobre su excelente estado de salud, el actor que participó en el cortometraje ‘Los lobos no están hechos para el circo’, recordó un consejo que le dio hace años.

En la conversación que tuvo con el médico, este le preguntaba si a él le gustaba vivir, a lo que López Tarso respondió que era lo que más deseaba, por lo que el especialista en salud le recomendó que para eso debía dejar de fumar, consumir alcohol, alimentos lácteos y cosas ácidas o picantes. Su reacción ante esto fue inmediatamente ponerlo en práctica.

“Dejé el coñac, dejé los puros, dejé el café express, dejé todo lo que más me gustaba y me dediqué a vivir, y he vivido hasta los 97 años”, dijo López.

Agradezco a nuestra invitada de honor @AriasNora Presidenta del @PRD_CDMX, acompañarnos en la obra de teatro “Macario”, con el gran actor Ignacio López Tarso; que la alcaldía #Cuauhtémoc ofreció. ¡Juntos, vecinos y servidores públicos es como disfrutamos la cultura! pic.twitter.com/akMvZmTzTW — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) November 2, 2022

Ignacio López Tarso participó recientemente en una función teatral llamada ‘Macario’ que se llevó a cabo en el Teatro Ernesto Gómez Cruz, en donde se tuvo la presencia de diversas personas de todas las edades, desde niños, hasta adultos para poder verlo y divertirse un poro con su actuación, la cual sorprendió al ver que el actor no utilizó libreto para realizarla.