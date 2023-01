Gloria Trevi enfrenta a Chumel Torres en los juzgados por daño moral

La interprete de 54 años aún enfrenta las repercusiones de su pasado, pese a que fue absuelta de los cargos por el caso Andrade, los señalamientos públicos siguen siendo evidentes, como es el caso del comediante Chumel Torres, quien ha hecho comentarios al respecto en diversas ocasiones a través de redes sociales.

Luego de varias declaraciones, la cantante decidió interponer una demanda contra Chumel, por los cargos de ‘ daño moral’ , ya que en mayo del año pasado, la cuenta de “El Pulso de la República” publicó “Gloria Trevi no canta, pero TRATA”, lo cual desató un desacuerdo entre ambas figuras.

El despacho que actualmente representa a Trevi anunció la demanda en contra del comediante; sin embrago, todo parece indicar que ya estaba enterado, puesto que en diciembre del año pasado, Chumel hizo otro tuit en donde comentó de manera irónica a cerca de la situación, “Dios les da sus demandas más pendejas a sus soldados más resilientes”.

El día de hoy el Lic. Sergio Arturo Ramírez Muñoz abogado de @GloriaTrevi y fundador de la firma #RPDMabogados presentó una demanda por daño moral en contra de Chumel N. #SergioRamírezMuñoz #Abogado #Penalista #Medios pic.twitter.com/ETnvaHm16s — RPDM Abogados (@RPDMabogados) January 17, 2023

Gloria Trevi y Chumel Torres se enfrentarán en los Juzgados Civiles a partir de hoy, por lo cual su equipo legal estará anunciando sobre el desarrollo del caso a lo largo del tiempo que tome la demanda. Hasta el momento, su abogado, Sergio Arturo Ramírez Muñoz, explicó que las declaraciones han repercutido en los proyectos laborales de la cantante.

Chumel responde en redes sociales

Pese a que sus declaraciones le han traído problemas legales en distintas ocasiones, el presentador mexicano continua dando de que hablar, ya que hoy volvió a escribir en Twitter sobre la demanda que le llegó por parte de Gloria Trevi. “Ya no me demanden. O bueno. Atiendan sus demandas primero” agregó para referirse a las recientes acusaciones con las que fue señalada Trevi.

Ya no me demanden.



O bueno.



Atiendan sus demandas primero y luego ya. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 17, 2023

Gloria Trevi enfrenta nueva demanda

Nuevamente podría enfrentar acusaciones por corrupción de menores en Estados Unidos y ante los comentarios de crítica que surgieron en su contra, la interprete de “Con los ojos cerrados” lanzó un comunicado oficial para expresar la forma en la que se siente por los señalamientos que surgieron otra vez.

“Ser víctima de abuso de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mi y toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años” explicó.

De igual forma, aprovechó el espacio para enviar su apoyo a las personas que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia y recalcó su inocencia ante el involucramiento de su persona en el caso Andrade, ya que eso fue comprobado después de varios juicios.