Mhoni Vidente: “Christian Nodal volverá a la soltería”

El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal ha tenido tela que cortar en el amor. Comenzó una relación con la cantante Belinda que con el tiempo terminó para que el artista se uniera en un amorío con la también cantante argentina Cazzu. Al parecer este año 2023, Nodal volverá a la soltería según la vidente cubana Mhoni.

Según la experta en cartas del Tarot, contó detalles de los proyectos personales y profesionales de Nodal y asegura que este año viene cargado de cosas grandiosas en su vida como artista. La experta menciona entre los posibles logros que obtendrá el cantante están: un nuevo disco, varios premios, una gira internacional y mucho dinero.

A nivel familiar no resultó muy positiva la respuesta de la vidente. Hay algo oscuro que envuelve al cantante a nivel familiar y de pareja, por eso Mhoni se tomó el atrevimiento de aconsejar a Nodal de buscar la espiritualidad y tratar de ayudar a los demás.

11/01/1999: Nació Christian Nodal, cantante mexicano. pic.twitter.com/z6tIWYcmDm — ROB DAGÁN, FILÓSOFO (@rob_dagan) January 10, 2023

Mhoni Vidente sobre Nodal: “Sigue rompiendo corazones”

La cubana no dudó en hablar de la vida sentimental del intérprete de ‘De Los Besos Que Te Di’. Aunque lleva una relación oficial con la argentina Cazzu, Mhoni dijo: “Todavía los veo juntos los primeros meses, pero después de un pleito, un problema muy grave en cuestiones de ser infiel, rompe completamente con esta cantante”. Agregó además que por naturaleza del signo del cantante, aunque tenga pareja, no podrá evitar los affaires, “sigue brillando más que nunca y rompiendo corazones”, apuntó.

📸 Cazzu y Christian Nodal en la Red Carpet de los premios Latin Grammy. pic.twitter.com/KEuxm7G5SK — Cazzu Data (@cazzudataof) November 18, 2022

¿Volverá con Belinda?

En las predicciones para Christian Nodal de parte de Mhoni no aparece un regreso con Belinda pero no descarta la idea, ya que el mexicano siempre menciona a su ex amor que en febrero decidieron darle fin a su historia y posterior en mayo de 2022 apareció Cazzu.

Ambos se conocieron en una presentación del mexicano, quien la invitó a cantar con él ‘Si te falta alguien’. Unos días después, los paparazzis los captaron en Guatemala, de la mano y comiendo helado.

Los momentos que marcaron la relación de Belinda y Christian Nodal https://t.co/vthBwkshni — E! Online Latino (@EonlineLatino) January 10, 2023

