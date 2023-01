Babylon: Por esta razón Damien Chazelle eligió a Diego Clava como protagonista

La cinta ‘Babylon’, escrita y dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li y el mexicano Diego Calva, llega a los cines de México esta semana, en entrevista para Publimetro, el director Damien Chazelle reveló detalles exclusivos de la cinta.

¿Cómo surgió la idea?

Comencé a trabajar en ella hace mucho tiempo, hace unos 12 o 13 años, y poco a poco tomó forma en el transcurso de esos años, a partir de este tipo de concepto inicial de simplemente hacerlo en una pieza de muestra sobre este momento en la historia de Hollywood, realmente sobre los comienzos de Hollywood y creció en alcance y detalle a medida que conocí más sobre el mundo y sí, de alguna manera se convirtió en una película cada vez más difícil de hacer porque se hizo más y más grande en mi mente, pero creo que el desafío de eso también se volvió más y más emocionante.

El próximo 19 de enero, llegará a todos los cines de México la cinta ‘Babylon’, escrita y dirigida por Damien Chazelle. / Foto: Paramount Pictures

¿Cuáles fueron los desafíos que se te presentaron al momento de realizar ‘Babylon’?

Bueno, creo que el alcance, la escala, ya sabes, fue lo más grande que traté de hacer, ya sabes, y fue muy, mucho al principio que sea este tipo de panorámica épico que realmente sea, ya sabes, una especie de retrato no solo de un personaje individual, sino de toda una sociedad, de toda una industria, de toda una ciudad, ya sabes, pero tratar de contar esa historia, contar esa historia expansiva eso viene con sus desafíos.

Al momento de lanzar una cinta de esta magnitud y con tus trabajos previos, ¿Hay nervios o presión?

Trato de ir con la corriente. Pero me resulta imposible no sentir cierto nivel de ansiedad o presión o ya sabes, algo así. Sí, creo que en el momento en que dejé de sentir esas cosas, tal vez el momento en que me deje de importar y no sé si quiero que me deje de importar, así que trato de tomarlo como algo seco.

¿Cómo fue el casting para seleccionar a Diego Calva?

Bueno, fue este largo proceso en el que audicioné a muchos actores. Creo que, en última instancia, observamos a unas 1000 personas o más en todo el mundo y Diego era alguien con quien no estaba familiarizado antes, pero al principio me llamó la atención una foto de su cabeza que realmente me pareció cautivadora y luego comencé a tener una especie de conversaciones con ellos, audiciones con él, ensayos con él y descubrí que era un actor extraordinario y, en última instancia, que sería el único que creo que realmente daría vida a este personaje de muchos. Él hizo a Manny, su personaje, mucho más fascinante y rico algo que no hubiera sido de otra manera si otra persona lo hubiera interpretado.

¿Cuál es el mensaje que te gustaría que la gente se llevara después de ver ‘Babylon’?

Bueno, principalmente solo quiero que pasen un buen rato. Sabes, creo que en estos días especialmente para convencer a la gente de que vaya al cine y tenga una experiencia como esa, una experiencia prolongada, sabes, tienes que poder entregarles algo. Así que quiero que sientan que están obteniendo el valor de su dinero y que tienen una experiencia completa. Creo que la película es una especie de montaña rusa de emociones, tiene un poco de todo. Así que esa es mi esperanza. Es que ellos que lo disfrutan que sienten algo de eso que sientan como una experiencia verdaderamente inmersiva.

