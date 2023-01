El pasado 11 de junio, Bizarrap se unió a Shakira para lanzar el tema BZRP Music Sessions #53, el cual muchos consideraron que es una indirecta para su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué y su actual novia Clara Chía.

Ante esta ‘sesión’ muchas personalidades del mundo de espectáculo mostraron su apoyo a la colombiana, mientras que otros optaron por apoyar al exfutbolista, sin embargo, hay otros más que decidieron mostrarse neutrales, tal fue el caso de la periodista mexicana Paola Rojas.

“El morbo vende”, Paola Rojas reacciona a la ‘Session’ de Bizarrap y Shakira. / Foto: Instagram

Paola Rojas reacciona a la ‘Session’ de Bizarrap y Shakira

Fue mediante su columna para El Universal a la cual tituló ¿Desplante o manifiesto feminista? donde mostró su opinión acerca del exitoso tema que se ha posicionado en los primeros lugares de las listas más importantes del mundo entero.

Junto a esta columna, la mexicana también compartió un video en su cuenta oficial de TikTok donde dice lo siguiente, “Muchas personas me han pedido mi opinión y yo sé que es un tema delicado y detecto en muchas mujeres jóvenes esta celebración, de que Shakira se haya permitido desahogarse y vivir esta catarsis y contra eso no tengo ningún problema”, expresó.

¿Desplante o manifiesto feminista?



Mi opinión en El Universal 📰#FueraDelAire pic.twitter.com/BBTBp69xJ4 — Paola Rojas (@PaolaRojas) January 16, 2023

“Hay un aspecto que si me preocupa y es esto que sí me deja reflexionando y me deja pensando en los niños, ya que no hay manera de saber los efectos que van a tener las esquirlas y como puede eso afectar a los menores”, dijo Paola Rojas.

En el mismo video, agregó que Sasha y Milán, hijos de Gerard Piqué y Shakira, serán los más afectados ya que esa historia familiar se volvió aún más pública, “Con esa parte yo sí tengo muchas reservas e incluso muchas mujeres lo describen como un manifiesto feminista”, comentó.

