Así fueron los inicios de Tania Rincón en el mundo artístico

Cada famoso inicia su carrera de manera diferente, y es que mientras unos llegan de manera directa al estrellato bien sea con algún familiar o amigo que ya estaba en el medio, a otros por el contrario les ha costado trabajo, así que empiezan de alguna manera a desenvolverse y descubrir su pasión, hasta llegar a su objetivo.

Tal es el caso de Tania Rincón, que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las estrellas mexicanas más populares, la misma recordó durante una reciente entrevista con Yordy Rosado el momento en el que inició su carrera, así como algunas cosas de su infancia y vida personal.

De esta manera, la conductora de Televisión sorprendió a todos al revelar que su primer empleo fue como payasita, animando fiestas infantiles. “Más que payasita era como animadora, pues sí, no tenerle miedo al micrófono, organizar lo del pastel, cantar, pintar las caritas”, indicó.

Asimismo, también caracterizó esta experiencia como “Grata”, pues fue gracias a esto que descubrió su pasión por el entretenimiento, demostrando también el talento que tiene para llamar la atención de la audiencia.

“Al final del día pues si no querían cantarle las mañanitas, había que ponerle entusiasmo a la piñata, que todos cantaran porque como buenas mamás solo cantamos el ‘Dale, dale, dale..’, cuando la está rompiendo tu hijo y cuando no, nos callamos. Entonces era como meterle ambiente a la fiesta para que la fiesta estuviera más animada”, comentó.

Sin embargo, a pesar de gustarle lo que hacía, confesó que su trabajo termino cuando una de las mamás invitadas le pidió que llevara a su hijo al baño.

“Renuncié cuando una mamá me dijo que llevara a su hijo al baño: ‘¿Puedes llevarlo al baño?’, y yo así como: ‘Pues yo no estoy para limpiar colas’, o sea, como: ‘Sorry’. Y más se me hizo como súper imprudente que ¿por qué no lo lleva usted, si está en la fiesta sentada con las amigas?”.