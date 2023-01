Cazzu no aguantó y se fue en contra del público

Un espectáculo de abucheo fue lo que vivió Cazzu en la cuarta edición del ‘Festival Bum Bum’ en su querido país Argentina. A la cantante le correspondió subir al escenario y sorpresa para ella que lo que recibió fue burla del público para que terminara de cantar y ella inmediatamente explotó en contra de los presentes.

¿Qué es el Festival Bum Bum?

El Festival Bum Bum es un evento de música popular y urbana que se realiza en la ciudad de Córdoba, Argentina. Su sede este año fue en la playa de estacionamiento del estadio ‘Mario Kempes de Córdoba’, y tiene una duración promedio de uno o dos días. En este evento estuvo la rapera Cazzu pero al no contar con la presencia de muchos aficionados a su música, comenzaron a gritarle que se fuera sin poder tener el apoyo de sus fans, sin embargo, la cantante reaccionó:

“Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen ándate. Soy una señora, me tenés que respetar”, replicó Cazzu.

🎥 Cazzu en el Festival Bum Bum en Cordoba 🇦🇷 pic.twitter.com/hJ0OfZXwoy — Cazzu México 🕷 (@cazzumexico_) January 15, 2023

La cantante siguió diciendo: “Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto”, añadió la ‘Nena Trampa’ delante de unas 60 mil personas que se dieron cita en este evento.

El enojo de Cazzu en el Festival Bum Bum: “A mí me pagan por estar acá” >> https://t.co/4367x5xUDD pic.twitter.com/6oskTxIh4I — El Doce (@ElDoce) January 15, 2023

Al recopilar algunos comentarios, los internautas expresaron: “Estuve en el festival, todos los músicos 10 puntos; y Esta cachivache contestándole a un tipo y haciendo payasadas”.

“Una cosa son “las y los” Iluminati, pero otra cosa muy distinta son los artistas formados por la historia y el público, que en este caso con solo decir la mona ya te pones a bailar!, pero Cazzu?”.

“La culpa de esto la tiene Carli, que quiere inventar mezclando todo? Parece un festival sin identidad! A la larga va a traer problemas esto”, “Tendría que estar agradecida que no la corrieron a tomatazos. En muy ordinaria y barata la morocha”, agregaron los usuarios de twitter.