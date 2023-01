¿También Karely? Filtran video explícito de la influencer con otra mujer

Karely Ruiz es una de las modelos más conocidas en México. Después de participar en algunos programas de televisión, la joven de 22 años ingresó a la plataforma de OnlyFans para promocionar videos y fotos explícitas. Tras algunos meses, la mujer se posicionó como la segunda mexicana con más ganancias dentro del portal.

En las últimas horas, Karely se convirtió en tendencia por la filtración de uno de sus videos la red social de Twitter. De acuerdo con algunos usuarios, la creadora de contenido realizó un clip para su OF donde colaboró con otra mujer. Para acceder a este contenido, las personas deben de pagar una suscripción de 16 dólares mensuales, cerca de 300 pesos mexicanos.

Ruiz utilizó sus redes sociales para pronunciarse por la filtración de su video explícito: “Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pend… lo sacó de la página”, describió.

La modelo explicó que no se le hace justo porque hay gente que realmente paga para ver esos videos: “siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”, confesó.