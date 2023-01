Mira cómo Mariana Seoane se vio afectada por la depresión

La condición emocional de Mariana Seoane la tuvo un poco fuera de control. La actriz y cantante vivió momentos difíciles y contó que la depresión, le trajo graves consecuencias.

La mexicana tuvo que someterse a una intervención quirúrgica relacionada con un tumor en la tiroides por lo que estuvo en recuperación. A pesar de que fue en marzo de 2022 la noticia del tema médico, la misma artista confesó que fue antes de vivir este proceso que ya estaba atravesando problemas depresivos y pudo ser su mismo estado de ánimo que dejara como resultado ser intervenida quirúrgicamente.

Sus seguidores han estado siempre al pendiente del bienestar de la famosa y le han dejado comentarios en sus redes sociales, por lo que en medio de sus días turbios, también ha recibido mucho apoyo con lindas palabras y afecto de sus fans. Sin embargo, Mariana explicó lo que vivió en este episodio de su vida:

“Llevaba mucho tiempo con una depresión por muchas cosas personales y familiares que viví. Entonces cuando lloraba sentía que algo me jalaba adentro. También cuando cantaba muchas horas”, reveló Seoane al programa mexicano de televisión ‘De Primera Mano’, expresó.

La actriz mostró su cicatriz, lo feliz que se siente y por la oportunidad que Dios le dio de vivir. También habló acerca de la necesidad de ir al médico. “Lo importante que es hacerse un chequeo... Se nos olvida y siempre dejamos la salud para el final”.

Los internautas le enviaron también sus mensajes: “Eres una Reyna, una Guerrera, un ser maravilloso y bendecido por Dios te adoro tocaya”, “Mariana siempre habla, tiene una personalidad arrolladora si ella paso esto imaginen el que todo lo calla”.

“Me gustaría mucho que estuvieras en la casa de los famosos”, “Bella Mariana! Que fuerte y guerrera todo un ejemplo, un saludo desde Colombia”, son algunas de las opiniones de los usuarios.

Mariana Seoane expresó también en su entrevista: “Quiero empezar todo nuevo; que me parece que es un gran momento. También hice una limpia de amistades; creo que la vida es cíclica, no por nada malo en particular, pero es bueno empezar a juntarse con personas que tienen la misma vibración”, agregó.