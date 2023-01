Michael Jackson tendrá película biográfica para honrar su legado musical

Michael Jackson es la estrella pop más grande que tras su muerte en 2009 se convirtió en una leyenda. La vida del cantante será llevada al cine, en la que Lionsgate y el director Antoine Fuqua están asumiendo el control par realizar la Biopic.

Se sabe que la cinta se filmará en este año y ya se realiza el casting para ver al actor que interpretará a Michael desde su etapa infantil hasta la madurez.

La noticia la dio a conocer el portal de The Hollywood Report y fue el propio cineasta que señaló “las primeras películas de mi carrera fueron videos musicales, y todavía siento que combinar cine y música es una parte profunda de lo que soy. Para mí, no hay ningún artista con el poder, el carisma y el puro genio musical de Michael Jackson. Fui influenciado para hacer videos musicales al ver su trabajo: el primer artista negro en tocar con mucha rotación en MTV. Su música y esas imágenes son parte de mi visión del mundo, y la oportunidad de contar su historia en la pantalla junto con su música fue irresistible”, dijo Fuqua en un comunicado.

También puede interesarte: Madonna borra sus publicaciones en Instagram y se prepara para un tour mundial

Según Lionsgate, la cinta abordará todos los aspectos de la vida del “Rey del Pop”, aunque no está claro cómo la película abordará las muchas controversias que involucran al artista, como son las acusaciones de abusa sexual de niños, que se volvieron de dominio público en el documental de HBO Leaving Neverland (2019).

Jackson, quien ganó 13 premios Grammy e inició en los Jackson 5 se convirtió en la estrella pop más grande del mundo, murió en 2009 a los 50 años.

Mucha curiosidad por saber cómo se abordará la película sobre Michael Jackson. Tremenda olla express puede ser eso. Su tratamiento nos dirá muchas cosas del estado del Hollywood actual. Su vida, desde luego, tiene material para narrarla. — Nando Cruz (@Fercruz77) January 18, 2023

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la película biográfica de Michael Jackson:



- Antoine Fuqua es el director.

- Graham King es el productor.

- John Logan es el guionista.

- Kimberly Hardin es la directora de reparto.

- Lionsgate será la distribuidora. + pic.twitter.com/xjcPbhSXE9 — Francisco Beltrán (@Francisco_mjjs) January 18, 2023

Biopic musicales a la alza

Las películas biográficas musicales han demostrado ser lucrativas en los últimos años, como lo fue Bohemian Rhapsody y Elvis de Baz Lurhmann.

Fuqua dirigió por última vez Emancipation de Will Smith y está filmando The Equalizer 3 con Denzel Washington. Su larga carrera también ha incluido Training Day, que le valió a Washington un Oscar. Está representado por LBI Entertainment y Johnson Shapiro. Logan, representado por CAA, también ha escrito Skyfall, Hugo, The Last Samurai y Sweeney Todd.

PUBLIMETRO TV: