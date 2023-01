Feminista habla sobre la “actitud infantil” de Shakira tras canción en contra de Piqué

Ha pasado una semana desde el momento en el que Shakira estrenó ‘Music Sessión #53′ en colaboración con Bizarrap, desde ese entonces las reproducciones en YouTube comenzaron a subir, superando los 138 millones, mientras que los comentarios en las redes sociales también siguen aumentando, pues cada día hay algo nuevo relacionado con la cantante, el futbolista o con el tema musical, lo que deja nuevas opiniones por parte de los internautas.

Y es que el fin de semana se hizo viral un comentario en donde una chica de nombre Noor Ammar Lamarty, la cual tiene en la descripción de su perfil que es “Feminista maghrebí”, habla un poco sobre la canción de la colombiana, indicando que esta compara a la actual pareja de Gerard Piqué con un objeto, lo cual no debería hacer.

“Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de ‘cambiar un Rolex por un Casio’. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse”, inicia el hilo la fundadora de Women By Women.

De esta manera, también afirmó que la cantante debería aceptar el hecho de que ya esta relación finalizó. “Saber irse es aceptar que no tienes que estar a gusto con una situación para aceptarla. Consiste en no construir tu vida entorno a una ruptura con el egocentrismo suficiente para marcarte un álbum señalando a alguien con quien has compartido tanto, pero que ya no es para ti”.

“Consiste en dejar de vivir en torno al rechazo de un hombre. Y no es empoderarse, es saberte con poder emocional y moral sobre tu vida y tu camino. Y eso no se tiene cuando las frases que motivan tus canciones y aplauden tus fans resentidos aluden a superficialidades varias”, indica.

Asimismo, en algunos comentarios hace referencia a las frases de la canción y explica la razón por la que Shakira está errada. “‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’. No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor hablar de una mujer que tiene derecho a estar con quien quiera porque la gente no es de nadie. Una mujer con una intimidad reventada ya”.

La chica asegura que a pesar de que a todas de una u otra manera les han roto el corazón y catalogó esto como algo “mezquino e infantil”. “A todas nos han roto el alma y el corazón, y no creo que todas las mujeres nos hayamos dedicado a escribir a la “siguiente” o a decir barbaridades de ella por compensar nuestro daño. Es mezquino e infantil. El poder se ejerce con responsabilidad, si no es peligroso”.

“Es muy peligroso que una mujer con millones y millones de visualizaciones señale a otra mujer de forma implícita por su relación con su ex pareja. Atentaría fácilmente contra su derecho al honor y a la vida privada. No todo vale, no todo gira en torno al amor de un hombre”, explicó.

Además de todo lo explicado, la feminista también hizo referencia a forma correcta de sobrellevar las cosas de una manera sana para todos. “Hay formas sanas y conciliadoras de hacer música con tu vida sin caer en simplezas, solo le hace pensar a millones de mujeres en el mundo que pendemos de un hilo si ÉL no nos quiere. No nos morimos detrás de algo así, la vida sigue, el dolor cuando se transforma”.

“Me refiero: tenemos tanto que vivir, que solucionar, que sentir, que cambiar, que ser las mujeres, que esté reduccionismo me parece insultante. Facturar como acción que se nos asocia como empoderante es cutre y clasista. ¿Quieres un pin por facturar?”, indica al final del hilo, agregando la frase: “El amor irrompible de Shakira sois sus fans”.

La reacción de sus fans

Como era de esperarse, los fanáticos de Shakira salieron en su defensa, señalando que cada quien lleva su dolor como mejor le parezca y que siendo cantante, la mejor manera de expresarse es a través de la música.

“Todos los cantautores escriben canciones sobre su vida, sus relaciones, su pasado, sus fracasos, éxitos, etcétera… es normal, lo que sucede en realidad es que su relación y ruptura estuvieron en el ojo público y todos creen que pueden decirle que hacer o que no hacer”.

“No hay que esperar sororidad entre Shak y Clara, cuando CLARAmente se metió en su casa y consumió de su mermelada. Entrar en una relación clandestinamente no te hace inocente, y menos con un tío casado y cuya esposa no es una desconocida. Cada quien asuma las consecuencias de sus actos”.

“Decirle a una mujer lo que tiene que sentir y como expresarlo no es muy feminista”.

“Una feminista diciéndole a una mujer qué puede sentir, qué puede decir y hasta cómo debe llevar su dolor, nada más machista que decirle a una mujer como “debe” actuar”.