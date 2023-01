TOMORROW X TOGETHER revela el tracklist de su quinto EP ‘The Name Chapter: TEMPTATION’. / Foto: BIGHIT MUSIC

La ‘it band’ de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI) reveló un póster ilustrado con el tracklist de su quinto EP, The Name Chapter: TEMPTATION. El nuevo EP está conformado por cinco canciones: el sencillo principal “Sugar Rush Ride”, “Devil by the Window”, “Happy Fools (feat. Coi Leray)”, “Tinnitus (Wanna be a rock)” y “Farewell, Neverland”.

The Name Chapter: TEMPTATION representa a la juventud al borde de la adultez. El EP es una vez más un álbum conceptual que cuenta una historia cohesiva a través de cada canción. The Name Chapter: TEMPTATION representa una narrativa generacional de seguir adelante a pesar de los obstáculos que nos presenta el mundo.

El sencillo principal “Sugar Rush Ride” cuenta la historia de un niño que cae en las dulces tentaciones de un demonio. Las tentaciones del diablo se comparan con un “sugar rush” que a pesar de ser muy dulce, es efímero por naturaleza. Un adelanto exclusivo de la canción se compartió en el TikTok oficial de TOMORROW X TOGETHER. En el video, los cinco integrantes gesticulan con la letra: “Gimme gimme more, Gimme gimme more”.

El nuevo póster con el tracklist también revela a los cinco miembros como colaboradores creativos del lado B “Happy Fools (feat. Coi Leray)”. YEONJUN asume el papel principal, mientras que los otros miembros contribuyen como letristas inspirándose en sus experiencias personales. “Tinnitus (Wanna be a rock)” acredita a YEONJUN y TAEHYUN, y “Farewell, Neverland” acredita a YEONJUN como letrista.

Es importante resaltar que el EP destaca colaboraciones entre artistas de la Generación Z. El sencillo principal “Sugar Rush Ride” ve el regreso de Salem Ilese, quien trabajó anteriormente con la banda en “Anti-Romantic” y “PS5″. El lado B “Happy Fools (feat. Coi Leray)” acredita a la rapera y cantante Coi Leray como artista destacada y letrista.

TOMORROW X TOGETHER revelará una nueva vista previa de The Name Chapter: TEMPTATION el 23 de enero.

