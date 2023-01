Profesor se suscribe a modelo de OnlyFans y resulta ser la alumna a quien humilló

OnlyFans es una de las plataformas más usadas donde se comparten fotos y videos para adultos. Cada persona puede suscribirse al perfil de los creadores de contenido, quienes reciben un pago mensual por cada fan. Una de las tantas modelos del sitio es Vera Dijkmans, quien se viralizó por tener a su profesor dentro de sus seguidores.

Sí, la joven de 22 años evidenció, a medios locales, que el docente le envió casi 20 mil pesos por una foto en lencería. Con más de cinco millones de seguidores en su perfil de Instagram, Vera aseguró ganar más de seis millones de pesos al mes , donde su antiguo profesor llegó a pagar dinero para ver su contenido.

El hombre le envió un mensaje directo, con lo que se dio cuenta de quién se trataba: “Intentó ocultar su identidad, pero reconocí su cara… Por aquel entonces, me trataba como a cualquier otra alumna, pero no nos llevábamos bien: me decía que no llegaría a nada en la vida. Y de hecho abandoné el instituto poco después, cuando tenía 15 años”.

Pese a la mala experiencia, la joven decidió continuar con las conversaciones: “Al principio, me sentí muy incómoda… Me pareció tan chocante porque en el colegio le recuerdo muy estricto y nunca tuve la impresión de que le gustara como alumna, y mucho menos así”.

