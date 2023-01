Tunden a Ninel Conde en redes sociales por fotografiarse con el perrito teñido como un Pikachu

Ninel Conde tiene una perrita de raza Pomerania, de la cual hace tiempo buscaba sacarle crías, por lo que estaba en la búsqueda de un perrito de su misma raza, y encontró uno que era muy popular.

El perro que la famosa quiere aparear con su mascota, se llama Zaza, quien hace poco se volvió viral en las redes sociales por tener el pelo teñido como la imagen de la franquicia japonesa de Pokémon.

⚡ Ninel Conde desata la crítica tras teñirle el pelaje a su perro; presume a su 'Pikachu' https://t.co/f7XrB8TJ39 pic.twitter.com/4AShWDh83S — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 19, 2023

Zaza causó sensación en un partido de la NBA (Miami Heat vs Chicago Bulls) luego que fuera mostrado en pantalla, ya que estaba teñido como el famoso personaje, Pikachu, el fiel acompañante de Ash Ketchum, en el anime “Pokémon”.

¿Por qué Ninel Conde está siendo criticada?

La imagen del Pomerania pintado como Pikachu generó mucha controversia en los Estados Unidos, debido a que es ilegal pintar a los animales con tintes, puesto que los químicos que contiene este producto, le pueden causar muchos problemas a las mascotas.

Uno de estos problemas sería el de una reacción alérgica o el de presentar irritación en su piel. También puede modificar su olor, y eso es muy grave, ya que, por medio del olfato, muchos animales se comunican, y al tener un problema con su olor, puede ser blanco de ataques constantes de otros animales.

De hecho, el Centro de Protección y Adopción de Mascotas del condado de Miami, multó al dueño de Zaza con 200 dólares, unos 4 mil pesos mexicanos al cambio, por incumplir las reglas de teñir el cabello a las mascotas.

El dueño del perro aseguró que usó un tinte vegano, que no contiene químicos dañinos para el perro, no obstante, la subdirectora de los Servicios para Animales, Kathleen Labrada, aseguró que no se había comprobado al 100% que estos tintes veganos no causen daño a las mascotas.

Así que la decisión de Ninel Conde por aparear a su perrita con este perro que sigue teñido de Pikachu, se percibió como una muestra de apoyo a su dueño, quien no quiere reconocer que le está haciendo daño a Zaza.