Alex Lora adapta canción “Chavo de Onda” para promocionar servicio de internet

El mítico rockero mexicano Alex Lora, líder de El Tri, lanzó una nueva versión de la canción “Chavo de Onda”, la cual da titulo al cuarto álbum de su banda Three Souls in My Mind y que publicado en 1976.

En esta ocasión la canción es un promocional para una campaña publicitaria de Total Play, en la que adapta las características de su servicio de internet a la letra de su canción, como su velocidad, aplicaciones incluidas, canales, programación, videollamadas, entre otras.

Alex Lora regresa con nueva propuesta musical

Con este canción, José Alejandro Lora Serna, nombre completo del músico, demuestra que no ha dejado de rockear y aún se mantiene en el gusto del público de todas las edades, pues hay una trayectoria superior a los 50 años que lo respaldan.

Destaca que sus treinta años de carrera los celebró en el Auditorio Nacional, acompañado por la Sinfónica FM y otros músicos que lo habían acompañado en su carrera como Lalo Toral, Zbigniew Paleta y Felipa Souza.

Como un homenaje, en septiembre de 2005, ante cientos de mexicanos, develó una estatua con su imagen en la ciudad de Los Ángeles, California. Tres años después, Lora y El Tri festejaron su cuadragésimo aniversario de carrera musical.

Y en 2018 festejó su 50 aniversario con un concierto en el Palacio de los Deportes que duró seis horas y tuvo lleno total, actualmente es uno de los iconos de la música en México de más longevidad.